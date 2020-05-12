Адвокат Габышева заявила, что его увезли в психиатрическую клинику

Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву. На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.

В декабре Габышев вновь отправился в российскую столицу. Статус подозреваемого этому не помеха: как объяснила защита, выезжать за пределы Якутска ему могли бы запретить, если бы предъявили обвинение, но этого не произошло. Однако 10 декабря "шамана" и двух его сторонников задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на одну тысячу рублей. При этом, как писали в соцсетях, он самодельным мечом порвал одежду одному из силовиков. Адвокат Ольга Тимофеева 15 января сообщила РИА Новости, что следственные органы не стали возбуждать уголовное дело против "шамана" за порванную куртку сотрудника полиции, а также вернули ему ранее изъятый меч.