Адвокат Габышева заявила, что его увезли в психиатрическую клинику

ЯКУТСК, 12 мая — РИА Новости. Самопровозглашенный "шаман" Александр Габышев находится в психиатрической клинике в городе Якутске, заявила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева.
Тимофеева утверждает, что ее подзащитного доставили в психиатрическую клинику против его воли.
"Его увезли в психушку на улице Котенко. Завтра будем разбираться в рамках закона", — сказала она.
Комментарием главного управления МВД России по республике РИА Новости пока не располагает.
Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву. На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.
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В декабре Габышев вновь отправился в российскую столицу. Статус подозреваемого этому не помеха: как объяснила защита, выезжать за пределы Якутска ему могли бы запретить, если бы предъявили обвинение, но этого не произошло. Однако 10 декабря "шамана" и двух его сторонников задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на одну тысячу рублей. При этом, как писали в соцсетях, он самодельным мечом порвал одежду одному из силовиков. Адвокат Ольга Тимофеева 15 января сообщила РИА Новости, что следственные органы не стали возбуждать уголовное дело против "шамана" за порванную куртку сотрудника полиции, а также вернули ему ранее изъятый меч.