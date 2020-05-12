Работы по рекультивации полигона "Царево" идут круглосуточно

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Министерство экологии Московской области проверило, как выполняются работы по рекультивации закрытого полигона твердых коммунальных отходов "Царево" в Пушкинском городском округе. Об этом сообщил телеканал Министерство экологии Московской области проверило, как выполняются работы по рекультивации закрытого полигона твердых коммунальных отходов "Царево" в Пушкинском городском округе. Об этом сообщил телеканал "360"

По данным пресс-службы областного ведомства, работы проводятся по графику. Все меры предосторожности в связи с распространением коронавируса соблюдаются. В работе задействованы 47 единиц техники и порядка 60 человек.

Для предотвращения распространения неприятных запахов применяются аэрозольные распылители. Склоны полигона выполаживают, сооружают подпорную армогрунтовую стену. Рекультивацию планируют завершить в следующем году.