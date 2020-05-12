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Новости Подмосковья
2020-05-12T19:13
https://ria.ru/20200512/1571342542.html
Работы по рекультивации полигона "Царево" идут круглосуточно
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РИА Новости

Работы по рекультивации полигона "Царево" идут круглосуточно

19:13 12.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПолигон твердых бытовых отходов
Полигон твердых бытовых отходов
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Министерство экологии Московской области проверило, как выполняются работы по рекультивации закрытого полигона твердых коммунальных отходов "Царево" в Пушкинском городском округе. Об этом сообщил телеканал "360".
По данным пресс-службы областного ведомства, работы проводятся по графику. Все меры предосторожности в связи с распространением коронавируса соблюдаются. В работе задействованы 47 единиц техники и порядка 60 человек.
Для предотвращения распространения неприятных запахов применяются аэрозольные распылители. Склоны полигона выполаживают, сооружают подпорную армогрунтовую стену. Рекультивацию планируют завершить в следующем году.
"Это один из наиболее сложных объектов в технологическом отношении, поскольку его рекультивация связана с большим объемом земляных работ и перемещением значительных масс накопленных отходов", – отметили в пресс-службе ведомства.
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Новости ПодмосковьяМинистерство экологии и природопользования Московской областиМосковская область (Подмосковье)Пушкино
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