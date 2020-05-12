В Тамбовской области вводят масочный режим

ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Власти Власти Тамбовской области вводят в регионе масочный режим из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции , сообщает обладминистрация в своем Telegram-канале.

В Тамбовской области 1483 подтвержденных случая заражения COVID-19, 316 человек выздоровели, четверо умерли.

"Администрацией области внесены изменения в действующее постановление от 26.03.2020 №233, которые закрепляют дополнительные меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Акцент сделан использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания. В частности, теперь в регионе вводится обязательный "масочный" режим", - говорится в сообщении.

Согласно документу, граждане обязаны "использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при любом выходе на улицу, в том числе в общественных местах и общественном транспорте". За несоблюдение масочного режима предусматривается административная ответственность.

"Дополнительно с 12 мая жителям области рекомендовано соблюдать и так называемый "перчаточный режим", в частности, в общественных местах и на транспорте рекомендовано использовать перчатки", - сообщает обладминистрация.