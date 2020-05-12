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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T19:03
https://ria.ru/20200512/1571342184.html
В Тамбовской области вводят масочный режим
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1d7a0f28edf6d121e8b3b217db83428c.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области вводят масочный режим

19:03 12.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинские маски. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Власти Тамбовской области вводят в регионе масочный режим из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает обладминистрация в своем Telegram-канале.
В Тамбовской области 1483 подтвержденных случая заражения COVID-19, 316 человек выздоровели, четверо умерли.
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"Администрацией области внесены изменения в действующее постановление от 26.03.2020 №233, которые закрепляют дополнительные меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Акцент сделан использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания. В частности, теперь в регионе вводится обязательный "масочный" режим", - говорится в сообщении.
Согласно документу, граждане обязаны "использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при любом выходе на улицу, в том числе в общественных местах и общественном транспорте". За несоблюдение масочного режима предусматривается административная ответственность.
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"Дополнительно с 12 мая жителям области рекомендовано соблюдать и так называемый "перчаточный режим", в частности, в общественных местах и на транспорте рекомендовано использовать перчатки", - сообщает обладминистрация.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТамбовская областьОбщество
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