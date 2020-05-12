МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Шествие акции "Бессмертный полк онлайн" продолжится до последней загруженной анкеты. Об этом сообщили организаторы проекта в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

На данный момент на сайте "Бессмертного полка России" и "Международного Бессмертного полка" , а также в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" и в онлайн-кинотеатре Okko шествие в общей сложности уже посмотрело более 12,5 миллиона человек. Также отмечается, что было получено порядка 3 миллионов заявок на участие в онлайн-шествии.

"Многие пользователи заполняли не одну и даже не две анкеты, чтобы в строю "Бессмертного полка" прошагали все их родственники, внесшие вклад в Великую Победу. Особенно подчеркну, что трансляция будет идти до последней загруженной фотографии", – рассказала сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

В ходе пресс-конференции организаторы отметили, что проект подвергся хакерским атакам, тем не менее служба безопасности смогла наладить процесс, а также отследить, кто пытался помешать онлайн-шествию. Для атаки использовалось 646 уникальных IP-адресов. 64% серверов, участвовавших в DDOS-атаке, расположены на территории европейский стран, 27% – на территории Северной Америки, 3% – в Азии.

Организаторы сообщили, что работа службы безопасности и модерация анкет продолжается – все волонтеры прошли предварительное обучение по материалам, подготовленным деканом факультета архивного дела Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, председателем общественного совета Главного архивного управления города Москвы, заместителем руководителя дирекции Года памяти и славы Еленой Малышевой.

"Прежде всего историки приняли участие в создании исторического контента для обучающей программы для волонтеров Победы. Внимание в образовательном блоке обращалось как на визуальные аспекты: персонализация, форма, награды, знаки отличия, так и на содержательную сторону. Таким образом, волонтеры Победы, пройдя соответствующую историческую подготовку, выступали не техническими исполнителями при модерировании, а настоящими хранителями исторической памяти", – отметила Елена Малышева.

Уже более 600 тысяч участников акции получили электронные письма с указанием времени показа профилей своих ветеранов. Рассылка уведомлений продолжается по мере формирования видеоряда. Пользователям, заполнившим профили своих ветеранов через "ВКонтакте" и "Одноклассники", уведомления будут отправлены через социальные сети.