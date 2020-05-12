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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T18:56
https://ria.ru/20200512/1571341941.html
В Дагестане более 450 человек умерли от внебольничной пневмонии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Дагестане более 450 человек умерли от внебольничной пневмонии

18:56 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
МАХАЧКАЛА, 12 мая - РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что от коронавирусной инфекции в республике скончались 26 человек, а от внебольничной пневмонии - 481 заболевший.
"Двадцать шесть человек у нас точно умерли от коронавируса. Если говорить об умерших от внебольничной пневмонии, я разговаривал с руководителем ФОМС, с министром, экспертами, которые к нам приезжали, все что мог проанализировав, я называю эту цифру - 481 человек", - рассказал Васильев в эфире регионального телеканала РГВК "Дагестан" во вторник.
По его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28 апреля 2020 года в Дагестане рост вирусной пневмонии составил 33,6%, при это ежедневно в регионе пневмонией заболевают 600-700 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
10 мая, 18:35Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимир ВасильевОбщество
Популярные комментарии
Ничего не понятно, о какой пневмонии речь? От коронавируса, или нет? Пневмонии от чего?
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Александр Невский
2101108
Внебольничная пневмония, оригинально, а от больничной сколько померла?
12 мая, 20:10
Семен Семенов
1810004
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