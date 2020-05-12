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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-12T18:52
https://ria.ru/20200512/1571341723.html
Главы Минэнерго России и США обсудили стабилизацию рынка нефти
https://cdn24.img.ria.ru/images/156284/51/1562845180_0:0:2179:1227_1036x0_80_0_0_eec1d9166b9930f6c9b3617c07b454ba.jpg
РИА Новости

Главы Минэнерго России и США обсудили стабилизацию рынка нефти

18:52 12.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Министр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак обсудил с министром энергетики США Дэном Бруйеттом ситуацию на рынке нефти и коллективные меры по его стабилизации, стороны договорились продолжить диалог, сообщило российское энергетическое ведомство.
Как уточняется в релизе, во вторник состоялся телефонный разговор Новака и Бруйетта.
"В ходе разговора обсуждалось текущее состояние и перспективы мирового нефтяного рынка, а также принимаемые коллективные меры по его стабилизации. Главы энергетических ведомств России и США договорились продолжить диалог", - говорится в сообщении.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДэн БруйеттМинистерство энергетики СШАМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакСШАВ мире
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