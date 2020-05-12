Главы Минэнерго России и США обсудили стабилизацию рынка нефти

Как уточняется в релизе, во вторник состоялся телефонный разговор Новака и Бруйетта.

"В ходе разговора обсуждалось текущее состояние и перспективы мирового нефтяного рынка, а также принимаемые коллективные меры по его стабилизации. Главы энергетических ведомств России и США договорились продолжить диалог", - говорится в сообщении.