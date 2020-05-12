На Украине пригрозили санкциями "дочке" Сбербанка

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Национальный банк Украины заявил о нарушениях при продаже Сбербанка российскому правительству.
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
Как утверждает украинский регулятор, всего нарушений три: новый владелец должен был за три месяца уведомить НБУ о намерении приобрести банк, согласовать с ним такое приобретение, а затем передать копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции.
В результате НБУ потребовал от российского Минфина и Сбербанка предоставить пояснения и соответствующие документы.
"Национальный банк даст правовую оценку и рассмотрит вопрос об использовании способов влияния в определенном законом порядке и сроки", — говорится в сообщении.
В начале апреля Минфин купил у Центробанка контрольный пакет Сбербанка (50 процентов плюс одна акция) за 2,14 триллиона рублей. Регулятор тогда передал правительству половину акций банка, а одну оставил у себя для заключения акционерного соглашения с кабинетом министров.