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2020-05-12T19:09
https://ria.ru/20200512/1571341585.html
На Украине пригрозили санкциями "дочке" Сбербанка
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РИА Новости

На Украине пригрозили санкциями "дочке" Сбербанка

18:48 12.05.2020 (обновлено: 19:09 12.05.2020)
29770
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип на главном здании Сбербанка на улице Вавилова в Москве
Логотип на главном здании Сбербанка на улице Вавилова в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Национальный банк Украины заявил о нарушениях при продаже Сбербанка российскому правительству.
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
Логотип Сбербанка
7 мая, 13:46
Правительство и ЦБ подписали акционерное соглашение по Сбербанку
Как утверждает украинский регулятор, всего нарушений три: новый владелец должен был за три месяца уведомить НБУ о намерении приобрести банк, согласовать с ним такое приобретение, а затем передать копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции.
В результате НБУ потребовал от российского Минфина и Сбербанка предоставить пояснения и соответствующие документы.
"Национальный банк даст правовую оценку и рассмотрит вопрос об использовании способов влияния в определенном законом порядке и сроки", — говорится в сообщении.
В начале апреля Минфин купил у Центробанка контрольный пакет Сбербанка (50 процентов плюс одна акция) за 2,14 триллиона рублей. Регулятор тогда передал правительству половину акций банка, а одну оставил у себя для заключения акционерного соглашения с кабинетом министров.
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Ситуация на УкраинеНацбанк УкраиныСбербанк РоссииМинистерство финансов РФ (Минфин России)УкраинаЭкономика
Популярные комментарии
То что там почти все - кукуляля, известно. Не понятно почему в этой русофобской стране, до сих пор Сбербанк присутствует. Жажда наживы затмила разум, чувство достоинства. Кто же нас уважать то будет, если банк с государственным участием, ради наживы готов терпеть оскорбления и унижения. Противно.
12 мая, 19:18
Егор Титов
9401013117
Господин Греф уже не владеет Сбербанком, его правительство РФ купило. Так что можно штрафануть миллиарда эдак на 3 долларов
12 мая, 19:50
Костька Анучаев
34940026
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