На Украине пригрозили санкциями "дочке" Сбербанка

Логотип на главном здании Сбербанка на улице Вавилова в Москве

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.

Как утверждает украинский регулятор, всего нарушений три: новый владелец должен был за три месяца уведомить НБУ о намерении приобрести банк, согласовать с ним такое приобретение, а затем передать копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции.

В результате НБУ потребовал от российского Минфина и Сбербанка предоставить пояснения и соответствующие документы.

"Национальный банк даст правовую оценку и рассмотрит вопрос об использовании способов влияния в определенном законом порядке и сроки", — говорится в сообщении.