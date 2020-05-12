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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T18:48
https://ria.ru/20200512/1571341548.html
В Липецкой области приостановили режим самоизоляции
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570812604_0:4:2979:1680_1036x0_80_0_0_78200775cfd58808f8a97f6153d5eb9e.jpg
РИА Новости

В Липецкой области приостановили режим самоизоляции

18:48 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник у карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник у карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил о приостановлении введенного из-за распространения коронавирусной инфекции режима самоизоляции.
Власти Липецкой области 30 марта объявили о введении в регионе режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса. С 17 апреля глава областной администрации Игорь Артамонов ввел пропускной режим в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине. С 21 апреля пропускной режим ввели в Лебедяни, 30 апреля продлили до 12 мая режим самоизоляции, а с 6 мая в регионе действует масочный режим.
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"Последние четыре дня ситуация стабильная, прироста заболевших нет, наблюдается даже уменьшение. Это позволяет нам принять целый комплекс более мягких решений. Мы не отменяем, а приостанавливаем режим самоизоляции и пропускной режим, потому что не знаем, что будет дальше. Если ситуация будет развиваться негативно, все вернём", - приводит пресс-служба обладминистрации слова Артамонова во вторник на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
По словам Артамонова, массовые мероприятия, как и прежде, запрещены. ТРЦ, кинотеатры, вещевые рынки, предприятия общепита, фитнес-центры пока остаются закрытыми.
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Режим самоизоляции сохраняется для приезжающих в регион, для жителей области в возрасте 65 лет и старше, а также - для тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Масочный режим действует по-прежнему на всей территории области.
В области восстанавливается межмуниципальное автобусное сообщение - "при сохранении масочно - перчаточного режима для водителей и масочного режима для пассажиров", открываются кладбища для "свободного доступа".
В Липецкой области зарегистрировано 944 случая новой коронавирусной инфекции, 207 человек выздоровели, трое умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Игорь АртамоновЛипецкая областьЛипецкОбщество
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