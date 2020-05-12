В Липецкой области приостановили режим самоизоляции

ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил о приостановлении введенного из-за распространения коронавирусной инфекции режима самоизоляции.
Власти Липецкой области 30 марта объявили о введении в регионе режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса. С 17 апреля глава областной администрации Игорь Артамонов ввел пропускной режим в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине. С 21 апреля пропускной режим ввели в Лебедяни, 30 апреля продлили до 12 мая режим самоизоляции, а с 6 мая в регионе действует масочный режим.
"Последние четыре дня ситуация стабильная, прироста заболевших нет, наблюдается даже уменьшение. Это позволяет нам принять целый комплекс более мягких решений. Мы не отменяем, а приостанавливаем режим самоизоляции и пропускной режим, потому что не знаем, что будет дальше. Если ситуация будет развиваться негативно, все вернём", - приводит пресс-служба обладминистрации слова Артамонова во вторник на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
По словам Артамонова, массовые мероприятия, как и прежде, запрещены. ТРЦ, кинотеатры, вещевые рынки, предприятия общепита, фитнес-центры пока остаются закрытыми.
Режим самоизоляции сохраняется для приезжающих в регион, для жителей области в возрасте 65 лет и старше, а также - для тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Масочный режим действует по-прежнему на всей территории области.
В области восстанавливается межмуниципальное автобусное сообщение - "при сохранении масочно - перчаточного режима для водителей и масочного режима для пассажиров", открываются кладбища для "свободного доступа".
В Липецкой области зарегистрировано 944 случая новой коронавирусной инфекции, 207 человек выздоровели, трое умерли.
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