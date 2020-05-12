В Липецкой области приостановили режим самоизоляции

"Последние четыре дня ситуация стабильная, прироста заболевших нет, наблюдается даже уменьшение. Это позволяет нам принять целый комплекс более мягких решений. Мы не отменяем, а приостанавливаем режим самоизоляции и пропускной режим, потому что не знаем, что будет дальше. Если ситуация будет развиваться негативно, все вернём", - приводит пресс-служба обладминистрации слова Артамонова во вторник на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.