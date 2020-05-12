В Сербии утвердили правила въезда в страну

БЕЛГРАД, 12 мая – РИА Новости. Правительство Правительство Сербии утвердило требования для въезда граждан страны и иностранцев в условиях пандемии COVID-19 , сообщил кабмин.

Граждане Сербии теперь смогут въехать в страну, имея негативный ПЦР-тест, сделанный в последние 72 часа. При его отсутствии им также разрешен въезд, но при условии домашней изоляции в течение двух недель.

"Иностранные граждане смогут въехать в Республику Сербию с негативным ПЦР-тестом не старше 72 часов и подтверждением от комиссии представителей минздрава, минтранса, МИД и МВД. Данный документ можно получить в посольстве или консульстве Сербии в стране отправления", - заявило правительство.

Черногории и Отмечается, что национальный кризисный штаб по борьбе с COVID-19 предложил кабмину полностью открыть границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Албании Северной Македонии с 1 июня.

С 4 мая в Сербии были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. Парламент Сербии 6 мая отменил чрезвычайное положение и комендантский час. Постепенно открываются торговые центры при ограничении числа посетителей. Национальный кризисный штаб по борьбе с COVID-19 сообщал, что Сербия с 18 мая открывает авиасообщение.