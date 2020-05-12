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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T18:46
https://ria.ru/20200512/1571341460.html
В Сербии утвердили правила въезда в страну
https://cdn21.img.ria.ru/images/149912/31/1499123138_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_5a70b1df4deb6f8026c148a7ea6a2bc2.jpg
РИА Новости

В Сербии утвердили правила въезда в страну

18:46 12.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБелград, Сербия
Белград, Сербия
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Белград, Сербия . Архивное фото
БЕЛГРАД, 12 мая – РИА Новости. Правительство Сербии утвердило требования для въезда граждан страны и иностранцев в условиях пандемии COVID-19, сообщил кабмин.
Граждане Сербии теперь смогут въехать в страну, имея негативный ПЦР-тест, сделанный в последние 72 часа. При его отсутствии им также разрешен въезд, но при условии домашней изоляции в течение двух недель.
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"Иностранные граждане смогут въехать в Республику Сербию с негативным ПЦР-тестом не старше 72 часов и подтверждением от комиссии представителей минздрава, минтранса, МИД и МВД. Данный документ можно получить в посольстве или консульстве Сербии в стране отправления", - заявило правительство.
Отмечается, что национальный кризисный штаб по борьбе с COVID-19 предложил кабмину полностью открыть границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Албании, Черногории и Северной Македонии с 1 июня.
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С 4 мая в Сербии были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. Парламент Сербии 6 мая отменил чрезвычайное положение и комендантский час. Постепенно открываются торговые центры при ограничении числа посетителей. Национальный кризисный штаб по борьбе с COVID-19 сообщал, что Сербия с 18 мая открывает авиасообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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