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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T18:44
https://ria.ru/20200512/1571341260.html
Ученые создали нанотест, способный выявить коронавирус за полминуты
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159699_0:18:3234:1837_1036x0_80_0_0_2caf4a42dd1e1fe4389be064263ea8ab.jpg
РИА Новости

Ученые создали нанотест, способный выявить коронавирус за полминуты

18:43 12.05.2020 (обновлено: 18:44 12.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАнализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 12 мая – РИА Новости. Иранским ученым удалось создать тест-систему с использованием наноматериалов, с помощью которой коронавирус возможно выявить за полминуты, сообщило во вторник агентство Mehr.
Новинка была продемонстрирована во вторник в присутствии вице-президента Ирана по науке и технологиям Сорена Саттари.
По данным агентства, набор способен выявить наличие или отсутствие коронавируса в течение 30 секунд с точностью до 95%. Отмечается, что тест-система может выявить COVID-19 на начальных стадиях, а также другие вирусы.
Однако, как заявил Саттари, тест-система, произведенная компанией научных разработок в сфере нанотехнологий "Кимиа", пока не прошла сертификацию.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сорен СаттариКоронавирусыИранВ мире
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