Сирийцы заблокировали проезд американской военной техники в Эль-Хасаке

БЕЙРУТ, 12 мая — РИА Новости. В сирийской провинции В сирийской провинции Эль-Хасаке заблокировали проезд колонны с военной техникой армии США , сообщает государственное информагентство САНА

Отмечается, что развернуться американских солдат заставили жители Дашдашии и Кахиры.

Сообщения о подобных случаях на севере Сирии поступают регулярно. Более того, СМИ писали о нападениях неизвестных вооруженных отрядов на американских военнослужащих в Эль-Хасаке и соседнем Дейр-эз-Зоре

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков.

Военные из США находятся в провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зор без законных оснований. Они сконцентрировали свои силы вокруг крупных месторождений нефти и газа.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что нахождение в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные правила.