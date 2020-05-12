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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-12T19:41
https://ria.ru/20200512/1571341179.html
Сирийцы заблокировали проезд американской военной техники в Эль-Хасаке
https://cdn22.img.ria.ru/images/156084/62/1560846258_0:199:3072:1927_1036x0_80_0_0_5273c53ad82ef209693e738ea5326e21.jpg
РИА Новости

Сирийцы заблокировали проезд американской военной техники в Эль-Хасаке

18:43 12.05.2020 (обновлено: 19:41 12.05.2020)
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© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканский военный автомобиль в Сирии
Американский военный автомобиль в Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американский военный автомобиль в Сирии. Архивное фото
БЕЙРУТ, 12 мая — РИА Новости. В сирийской провинции Эль-Хасаке заблокировали проезд колонны с военной техникой армии США, сообщает государственное информагентство САНА.
Отмечается, что развернуться американских солдат заставили жители Дашдашии и Кахиры.
Сообщения о подобных случаях на севере Сирии поступают регулярно. Более того, СМИ писали о нападениях неизвестных вооруженных отрядов на американских военнослужащих в Эль-Хасаке и соседнем Дейр-эз-Зоре.
Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков.
Военные из США находятся в провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зор без законных оснований. Они сконцентрировали свои силы вокруг крупных месторождений нефти и газа.
Сирийские власти неоднократно заявляли, что нахождение в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные правила.
В свою очередь, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри объявил на минувшей неделе, что Вашингтон добивается восстановления в стране ситуации до начала конфликта в 2011 году и, в конечном итоге, ухода из нее всех вооруженных сил, в первую очередь иранских.
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Война в СирииВойна в СирииЭль-ХасакеСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Хорошая новость !
12 мая, 19:00
NPNick Prosto Nick
6010000
Надеюсь, что это только начало, и рано или поздно американцам придётся убраться с сирийской земли.
12 мая, 19:34
АНДРЕЙ КОННИН
5310000
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