Президент Афганистана приказал начать наступательную борьбу с "Талибаном"

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент Афганистана . Президент Афганистана Ашраф Гани приказал всем силовым подразделениям страны перейти к "наступательной" форме борьбы с радикальным движением "Талибан", сообщает телеканал TOLO News

Отмечается, что решение об отказе от "активно-оборонительной" борьбы в пользу наступательной был принят в связи с недавними нападениями.

В телевизионном обращении Гани заявил, что "Талибан" до сих пор игнорирует призывы к прекращению огня и сокращению насилия.

Правительство перешло на режим оборонительной борьбы с талибами в конце февраля, когда представители движения согласились снизить уровень насилия в обмен на соглашение о мире с США.

Во вторник в Афганистане произошли две террористические атаки, жертвами которых стали десятки людей. " Талибан " отрицает свою причастность к терактам.