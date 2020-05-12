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2020-05-12T18:50
https://ria.ru/20200512/1571341078.html
Президент Афганистана приказал начать наступательную борьбу с "Талибаном"
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РИА Новости

Президент Афганистана приказал начать наступательную борьбу с "Талибаном"

18:40 12.05.2020 (обновлено: 18:50 12.05.2020)
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© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани приказал всем силовым подразделениям страны перейти к "наступательной" форме борьбы с радикальным движением "Талибан", сообщает телеканал TOLO News.
Отмечается, что решение об отказе от "активно-оборонительной" борьбы в пользу наступательной был принят в связи с недавними нападениями.
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В телевизионном обращении Гани заявил, что "Талибан" до сих пор игнорирует призывы к прекращению огня и сокращению насилия.
Правительство перешло на режим оборонительной борьбы с талибами в конце февраля, когда представители движения согласились снизить уровень насилия в обмен на соглашение о мире с США.
Во вторник в Афганистане произошли две террористические атаки, жертвами которых стали десятки людей. "Талибан" отрицает свою причастность к терактам.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
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Ашраф Гани АхмадзайАфганистанТалибанВ мире
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