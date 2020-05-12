Из Италии вылетел седьмой самолет с российскими военными

"Седьмой самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома "Виллафранка" (г. Верона, Италия) в РФ. На борту военного транспортника находятся военнослужащие и специальная военная техника из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи Итальянское Республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.