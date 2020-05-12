ОНФ будет контролировать исполнение поручений по помощи медикам

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Общероссийский народный фронт будет жестко контролировать исполнение поручений о помощи медикам в РФ, которое дал президент страны Общероссийский народный фронт будет жестко контролировать исполнение поручений о помощи медикам в РФ, которое дал президент страны Владимир Путин , заявил сопредседатель центрального штаба ОНФ , доктор Леонид Рошаль

В понедельник Путин поручил губернаторам действовать так, чтобы до 15 мая все медики, работающие с COVID-19, получили апрельские выплаты. Президент РФ также поручил рабочей группе Совета по стратегическому планированию и национальным проектам и ОНФ следить, как исполняются поручения по борьбе с коронавирусом , контроль будет регулярным.

"Народный фронт уже неоднократно доказывал, что ему под силу подобные задачи. И эта задача будет решена силами активистов ОНФ. Мы привлечем к этой работе и Национальную медицинскую палату, которая наиболее близко соприкасается с деятельностью медицинских работников нашей страны. Контроль будет очень жестким", - цитирует Рошаля пресс-служба ОНФ.

Рошаль отметил, что в обществе неоднократно ставился вопрос о страховании жизни и здоровья медицинских работников, которые контактируют с больными коронавирусной инфекцией и заражаются сами. Он также напомнил об открытой горячей линии, куда каждый медработник может обратиться с заявкой о помощи.

"Очень хорошо, что руководство страны чувствует настроение народа. Сегодня как никогда нужно, чтобы слова не расходились с делами. Это не просто имидж страны, это – жизнь каждого человека, за которую мы с вами отвечаем", - подчеркнул Рошаль.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.