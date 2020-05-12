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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T18:31
https://ria.ru/20200512/1571340650.html
ОНФ будет контролировать исполнение поручений по помощи медикам
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569294167_0:126:3192:1922_1036x0_80_0_0_c0fb4fdcba6a7d2fac0f5ee958896f3d.jpg
РИА Новости

ОНФ будет контролировать исполнение поручений по помощи медикам

18:31 12.05.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЛеонид Рошаль
Леонид Рошаль
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Леонид Рошаль. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Общероссийский народный фронт будет жестко контролировать исполнение поручений о помощи медикам в РФ, которое дал президент страны Владимир Путин, заявил сопредседатель центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль.
В понедельник Путин поручил губернаторам действовать так, чтобы до 15 мая все медики, работающие с COVID-19, получили апрельские выплаты. Президент РФ также поручил рабочей группе Совета по стратегическому планированию и национальным проектам и ОНФ следить, как исполняются поручения по борьбе с коронавирусом, контроль будет регулярным.
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"Народный фронт уже неоднократно доказывал, что ему под силу подобные задачи. И эта задача будет решена силами активистов ОНФ. Мы привлечем к этой работе и Национальную медицинскую палату, которая наиболее близко соприкасается с деятельностью медицинских работников нашей страны. Контроль будет очень жестким", - цитирует Рошаля пресс-служба ОНФ.
Рошаль отметил, что в обществе неоднократно ставился вопрос о страховании жизни и здоровья медицинских работников, которые контактируют с больными коронавирусной инфекцией и заражаются сами. Он также напомнил об открытой горячей линии, куда каждый медработник может обратиться с заявкой о помощи.
"Очень хорошо, что руководство страны чувствует настроение народа. Сегодня как никогда нужно, чтобы слова не расходились с делами. Это не просто имидж страны, это – жизнь каждого человека, за которую мы с вами отвечаем", - подчеркнул Рошаль.
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