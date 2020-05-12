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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T18:24
https://ria.ru/20200512/1571340398.html
Представитель Эрдогана пожелал Пескову скорейшего выздоровления
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1036x0_80_0_0_0c518b6fe4f15c1c7db83c73d835f3b9.jpg
РИА Новости

Представитель Эрдогана пожелал Пескову скорейшего выздоровления

18:24 12.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
АНКАРА, 12 мая - РИА Новости. Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун пожелал пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову скорейшего выздоровления от COVID-19.
Ранее Песков сообщил РИА Новости, что заболел коронавирусом и находится в больнице.
"Мы придаем большое значение координации и сотрудничеству в борьбе с эпидемией COVID-19 с дружественной Россией. Желаю моему другу, пресс-секретарю Кремля Пескову скорейшего выздоровления. Мы добьемся успеха вместе!" - написал Алтун по-русски в своем микроблоге в Twitter.
Он отметил, что турецкие власти мобилизуют инфраструктуру здравоохранения для россиян, проживающих в Турции, и российских туристов, которые посетят страну.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыДмитрий ПесковТурцияВ мире
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