Пермский Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в регионе

ПЕРМЬ, 12 мая - РИА Новости. Результаты тестов жителей Пермского края на COVID-19, проведенных в начале мая, не подвергаются сомнению, при этом не стоит делать выводы о динамике заболеваемости в регионе по статистическим выкладкам за короткие сроки, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Ранее представитель краевого управления Роспотребнадзора заявил, что снижение регистрируемых случаев коронавируса в последнее время в Пермском крае может быть связано с нежеланием граждан обращаться в медицинские организации в майские праздники. Эти показатели не могут рассматриваться как статистически достоверные данные, надо понаблюдать за ситуацией хотя бы две недели, отмечали в ведомстве.
"Результаты тестов на COVID-19, проведенных у жителей Пермского края в начале мая, не подвергаются сомнению. При этом преждевременно делать какие-либо статистические выкладки по динамике зараженных в 8-10 человек в день в короткие сроки, особенно в майские праздники, в период, когда люди из-за выходных дней избегают обращения к врачам или сотрудникам Роспотребнадзора для постановки диагноза", — пояснили в минздраве.
По данным министерства, в Пермском крае 781 подтверждённый случай заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 413 пациентов, 23 скончались, на домашнем карантине остаются около 1,2 тысячи человек. Ежедневно с 5 по 12 мая в Пермском крае регистрировалось от восьми до 26 новых случаев заболевания коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.