Пермский Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в регионе

"Результаты тестов на COVID-19, проведенных у жителей Пермского края в начале мая, не подвергаются сомнению. При этом преждевременно делать какие-либо статистические выкладки по динамике зараженных в 8-10 человек в день в короткие сроки, особенно в майские праздники, в период, когда люди из-за выходных дней избегают обращения к врачам или сотрудникам Роспотребнадзора для постановки диагноза", — пояснили в минздраве.