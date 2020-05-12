Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T18:21
https://ria.ru/20200512/1571340246.html
Пермский Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в регионе
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571074969_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_bb854ec2ca7ac0de1159a6302591062b.jpg
РИА Новости

Пермский Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в регионе

18:21 12.05.2020
917
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 12 мая - РИА Новости. Результаты тестов жителей Пермского края на COVID-19, проведенных в начале мая, не подвергаются сомнению, при этом не стоит делать выводы о динамике заболеваемости в регионе по статистическим выкладкам за короткие сроки, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Ранее представитель краевого управления Роспотребнадзора заявил, что снижение регистрируемых случаев коронавируса в последнее время в Пермском крае может быть связано с нежеланием граждан обращаться в медицинские организации в майские праздники. Эти показатели не могут рассматриваться как статистически достоверные данные, надо понаблюдать за ситуацией хотя бы две недели, отмечали в ведомстве.
Женщина, переживающая стресс
Вчера, 16:54Распространение нового коронавируса
Названа профессия, которая станет самой востребованной после пандемии
"Результаты тестов на COVID-19, проведенных у жителей Пермского края в начале мая, не подвергаются сомнению. При этом преждевременно делать какие-либо статистические выкладки по динамике зараженных в 8-10 человек в день в короткие сроки, особенно в майские праздники, в период, когда люди из-за выходных дней избегают обращения к врачам или сотрудникам Роспотребнадзора для постановки диагноза", — пояснили в минздраве.
По данным министерства, в Пермском крае 781 подтверждённый случай заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 413 пациентов, 23 скончались, на домашнем карантине остаются около 1,2 тысячи человек. Ежедневно с 5 по 12 мая в Пермском крае регистрировалось от восьми до 26 новых случаев заболевания коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
411015
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Пермский крайОбщество
Рекомендуем
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
В Пермском крае рассказали о переходе ко второму этапу снятия ограничений
Врачи снимают с себя средства индивидуальной защиты в выходном шлюзе госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
В четырех отделениях пермской больницы ввели карантин
Автомобиль скорой помощи у больницы в Берлине
В Берлине ввели "светофорную" систему контроля за коронавирусом
Врачи
В Пермском крае не исключили корректировки данных о COVID за начало мая
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Володин рассказал, что встречался с Песковым давно
Машины скорой помощи в Греции
В Греции за сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Представитель Эрдогана пожелал Пескову скорейшего выздоровления
Аппарат искусственной вентиляции легких Фаза-5-01 в палате реанимации и интенсивной терапии госпиталя ветеранов войн в Иркутске
Ученые нашли аномальные изменения в организме у зараженных коронавирусом
Российские военные врачи и их итальянские коллеги в полевом госпитале Бергамо. Стоп-кадр видео
Из Италии вылетел седьмой самолет с российскими военными
Сотрудники лаборатории Инвитро проводят тесты на коронавирус
В Белгородской области у 20 работников птицефабрики выявили коронавирус
Женщина, переживающая стресс
Названа профессия, которая станет самой востребованной после пандемии
Медицинский работник у карантинного центра в Коммунарке
В Липецкой области приостановили режим самоизоляции
Обращение губернатора Беглова к петербургжцам после пожара в больнице
Беглов назвал возможную причину пожара в петербургской больнице
Карета скорой помощи в Канаде
В Канаде число случаев коронавируса превысило 70 тысяч
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило пять тысяч
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54РБК: Архангельскую область и Ненецкий автономный округ хотят объединить
08:54В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
08:53В России провели более 5,9 миллиона тестов на коронавирус
08:52В Петербурге двух человек эвакуировали с балкона горящей квартиры
08:51В ЕБРР рассказали, что поможет России преодолеть кризис из-за пандемии
08:47S7 запустит прямой рейс из Владивостока в Анадырь
08:46Цена на нефть марки Brent опустилась до 29,55 доллара за баррель
08:43Временное правительство Боливии ограничило свободу слова
08:37Врач: борьба с COVID-19 пока не ощущается как работа на фронте
08:35Модераторы Facebook получат выплаты за работу с травмирующим контентом
08:34В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
08:32В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
08:32В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
Лента новостейМолния