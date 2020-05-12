В Берлине ввели "светофорную" систему контроля за коронавирусом

БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Власти Власти Берлина приняли "светофорную" систему реагирования на развитие эпидемии COVID-19 в городе, позволяющую на основе ряда критериев ослаблять или усиливать ограничительные меры, сообщил бургомистр Михаэль Мюллер.

В настоящее время регионы Германии самостоятельно отвечают за реагирование на развитие эпидемии на подконтрольных соответствующим властям территориях. Федеральные и региональные власти в начале мая согласовали руководящий принцип: если число новых случаев COVID-19 за недельный период в районе или внерайонном городе превышает 50 на 100 тысяч населения (сейчас в Германии из почти 300 районов такие цифры зафиксированы в трех), власти должны вводить меры контроля, а ослаблять, наоборот, когда показатель семь дней находится ниже этого порога.

"Речь не идет о каких-то играх. Сенат не принимает решения об ограничениях потому, что нам, дескать, так проще. Речь идет о том, что мы не хотим ставить на кон то, чего мы достигли за последние четыре-шесть недель. Защита особенно уязвимых групп является приоритетной, поэтому все меры и также меры по смягчению нужно оценивать", - заявил Мюллер на пресс-конференции по вторник.

Концепция "светофорной" системы включает три параметра, которым может присваиваться разное значение сигнала, как у светофора - зеленый как отсутствие угрозы, желтый как требующий внимания и начала действий и красный как требующий немедленного реагирования. Первый параметр - базовый показатель репродукции, который отражает, сколько в среднем заражает людей один инфицированный. В настоящий момент показатель для Берлина составляет 0,79, то есть 100 человек заразят только 79 человек. Этот показатель должен быть меньше единицы, чтобы темпы распространения вируса не были взрывными, а при уровне 1,3, считают немецкие вирусологи, возрастает угроза экспоненциального роста. Желтый уровень угрозы будет объявляться, если показатель будет стабильно выше 1,1, а превышение порога в 1,2 будет приравнено красному уровню.

Второй индикатор - число новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения. Берлин решил ужесточить согласованный с федеральными властями порог в 50: желтый уровень угрозы будет объявиться при 20, красный - при 30 случаях на 100 тысяч (740 и 1110 на весь город соответственно). Третий показатель - доля задействованных коек интенсивной терапии. Желтому уровню приравнена доля в 15%, красному - 25% имеющихся коек. В ходе первой волны эпидемии в Берлине были задействованы 10-11% коек интенсивной терапии.

"Мы можем работать с тремя индикаторам. Если два дают желтый, то сенат детально изучает ситуацию, если два уходят в красную зону, то необходимо действовать", - пояснила глава управления здравоохранения города Делик Калайчи.

В Берлине по состоянию на вторник подтверждены 6,2 тысячи случаев COVID-19, 165 человек скончались. Прирост новых случаев за сутки с полуночи воскресенья до полуночи понедельника составил всего два человека.