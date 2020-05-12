В Калужской области у 14 насельников монастыря выявили коронавирус

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Диагноз COVID-19 подтвердился еще у 14 насельников Свято-Пафнутьева Боровского монастыря в Калужской области, чей трудник был госпитализирован с пневмонией, сообщил РИА Новости представитель правительства региона во вторник.
Ранее сообщалось, что в начале мая трудник монастыря был госпитализирован в областную инфекционную больницу с предварительным диагнозом "пневмония вирусной этиологии" и подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. Вместе с ним положили его жену и мать с признаками заболевания. Монастырь закрылся для паломников до 11 мая, при этом насельники отказались сдавать анализ на коронавирус до итогов анализа трудника. Когда диагноз трудника подтвердился, 45 человек сдали анализ на коронавирус.
"У 15 человек, считая трудника, диагноз подтвержден. Двое из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
На сайте монастыря указано, что по благословению священноархимандрита монастыря, обитель закрыта для паломников до 15 мая.
По данным на 12 мая, в Калужской области выявлено 2018 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровевших в регионе – 261 человек, скончались 15 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.