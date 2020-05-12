В Калужской области у 14 насельников монастыря выявили коронавирус

Ранее сообщалось, что в начале мая трудник монастыря был госпитализирован в областную инфекционную больницу с предварительным диагнозом "пневмония вирусной этиологии" и подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. Вместе с ним положили его жену и мать с признаками заболевания. Монастырь закрылся для паломников до 11 мая, при этом насельники отказались сдавать анализ на коронавирус до итогов анализа трудника. Когда диагноз трудника подтвердился, 45 человек сдали анализ на коронавирус.