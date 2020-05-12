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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T18:01
https://ria.ru/20200512/1571339484.html
В Курской области число случаев COVID-19 превысило 1,5 тысячи
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571074969_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_bb854ec2ca7ac0de1159a6302591062b.jpg
РИА Новости

В Курской области число случаев COVID-19 превысило 1,5 тысячи

18:01 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Курской области превысило 1,5 тысячи, 336 человек выздоровели, сообщает администрация региона.
"По данным на 12 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1554 (+70) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
В числе новых заболевших четверо детей в возрасте до 10 лет, 24 человека старше 60 лет.
"Всего выписано 336 пациентов. По данным управления Роспотребнадзора по Курской области, на сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в области скончались шесть человек", - информируют власти.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Курская областьОбщество
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