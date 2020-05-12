В Курской области число случаев COVID-19 превысило 1,5 тысячи

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Курской области превысило 1,5 тысячи, 336 человек выздоровели, сообщает администрация региона.
"По данным на 12 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1554 (+70) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
В числе новых заболевших четверо детей в возрасте до 10 лет, 24 человека старше 60 лет.
"Всего выписано 336 пациентов. По данным управления Роспотребнадзора по Курской области, на сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в области скончались шесть человек", - информируют власти.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.