В Калужской области число случаев коронавируса превысило две тысячи

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Число случаев коронавируса в Калужской области превысило 2 тысячи, 261 человек выздоровел, сообщает правительство региона.
"По данным на 12 мая, в Калужской области выявлено 2018 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 94 случая выявили в минувшие сутки", - говорится в сообщении.
Калужская область по числу заболевших лидирует среди регионов центра России, за исключением Москвы и Московской области.
Выздоровевших в регионе – 261 человек, скончались 15 человек.
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