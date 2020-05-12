Володин рассказал о мониторинге реализации поручений по поддержке граждан

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Депутаты ежедневно мониторят реализацию поручений президента, направленных на поддержку граждан, бизнеса и медиков в условиях пандемии, сказал председатель Госдумы Депутаты ежедневно мониторят реализацию поручений президента, направленных на поддержку граждан, бизнеса и медиков в условиях пандемии, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин

"Решения президента будут реализованы. Есть парламентский контроль, мы ежедневно мониторим реализацию поручений президента. В рамках задач, которые президент поставил, готовятся законы, подзаконные акты. Конечно, не допустим, чтобы были сбои, а там, где они есть, необходимо поправлять и искать причину, почему это получилось", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос о гарантиях выплат.

Он подчеркнул, что в нынешних условиях люди должны быть защищены, особенно медицинский персонал. "Они рискуют, делают все для того, чтобы спасти наших граждан, борются за здоровье. И мы должны соответственно относиться к ним", - сказал Володин.