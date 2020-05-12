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2020-05-12T17:58
https://ria.ru/20200512/1571339341.html
Володин рассказал о мониторинге реализации поручений по поддержке граждан
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РИА Новости

Володин рассказал о мониторинге реализации поручений по поддержке граждан

17:58 12.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Депутаты ежедневно мониторят реализацию поручений президента, направленных на поддержку граждан, бизнеса и медиков в условиях пандемии, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Решения президента будут реализованы. Есть парламентский контроль, мы ежедневно мониторим реализацию поручений президента. В рамках задач, которые президент поставил, готовятся законы, подзаконные акты. Конечно, не допустим, чтобы были сбои, а там, где они есть, необходимо поправлять и искать причину, почему это получилось", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос о гарантиях выплат.
Он подчеркнул, что в нынешних условиях люди должны быть защищены, особенно медицинский персонал. "Они рискуют, делают все для того, чтобы спасти наших граждан, борются за здоровье. И мы должны соответственно относиться к ним", - сказал Володин.
"Президент все необходимые решения на этом этапе принял. Более того, мы считаем, что этого достаточно. А дальше уже должно работать правительство, губернаторы, мэры, Дума. С себя не снимаем этой ответственности", - сказал Володин.
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