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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T18:19
https://ria.ru/20200512/1571339314.html
Ученые нашли аномальные изменения в организме у зараженных коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823729_0:236:3022:1936_1036x0_80_0_0_ccc6c95151ad0315dc1a0bd476843510.jpg
РИА Новости

Ученые нашли аномальные изменения в организме у зараженных коронавирусом

17:58 12.05.2020 (обновлено: 18:19 12.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких "Фаза-5-01" в палате реанимации и интенсивной терапии госпиталя ветеранов войн в Иркутске
Аппарат искусственной вентиляции легких Фаза-5-01 в палате реанимации и интенсивной терапии госпиталя ветеранов войн в Иркутске
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. У некоторых зараженных коронавирусом пациентов обнаружили аномальные изменения в желудочно-кишечном тракте, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Radiology.
Специалисты изучили данные 414 человек с COVID-19, при этом чуть меньше трети снимков компьютерной томографии выявили разнообразные нарушения в работе кишечника. Так, например, у некоторых больных диагностировали пневматоз — состояние, при котором газы проникают в толщу стенки кишечника и образуют там воздушные кисты. Кроме того, у нескольких человек обнаружили ишемию кишечника, а также холестаз — нарушение образования желчи.
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Средний возраст этих пациентов составляет 57 лет, многих из них подключили к аппаратам ИВЛ.
По последним данным, общее число зараженных в мире превысило четыре миллиона человек, из них более 278 тысяч скончались. В России зарегистрировали около 232 тысяч инфицированных, 2116 умерли, 43,5 тысячи излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияОбществоВ мире
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12 мая, 19:27
Alexander Gorev
20000011
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