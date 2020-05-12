Ученые нашли аномальные изменения в организме у зараженных коронавирусом

Специалисты изучили данные 414 человек с COVID-19, при этом чуть меньше трети снимков компьютерной томографии выявили разнообразные нарушения в работе кишечника. Так, например, у некоторых больных диагностировали пневматоз — состояние, при котором газы проникают в толщу стенки кишечника и образуют там воздушные кисты. Кроме того, у нескольких человек обнаружили ишемию кишечника, а также холестаз — нарушение образования желчи.