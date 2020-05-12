Около трех миллионов человек приняли участие в акции "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" в этом году прошла в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Любой человек мог отправить фотографию своего родственника-фронтовика на сайт одной из партнерских площадок. Девятого мая фотографии появились более чем 200 медиаэкранах Москвы, их также транслировал online-кинотеатр ОККО и портал "Бессмертного полка России".