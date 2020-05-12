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2020-05-12T17:57
https://ria.ru/20200512/1571339266.html
Около трех миллионов человек приняли участие в акции "Бессмертный полк"
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РИА Новости

Около трех миллионов человек приняли участие в акции "Бессмертный полк"

17:57 12.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМужчина смотрит онлайн-трансляцию акции "Бессмертный полк"
Мужчина смотрит онлайн-трансляцию акции Бессмертный полк
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Мужчина смотрит онлайн-трансляцию акции "Бессмертный полк". Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Порядка 3 миллионов человек приняли участие в онлайн-шествии "Бессмертный полк", сообщила ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Акция "Бессмертный полк" в этом году прошла в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Любой человек мог отправить фотографию своего родственника-фронтовика на сайт одной из партнерских площадок. Девятого мая фотографии появились более чем 200 медиаэкранах Москвы, их также транслировал online-кинотеатр ОККО и портал "Бессмертного полка России".
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Путин обратился к участникам онлайн-акции "Бессмертный полк"
"Онлайн-шествие "Бессмертный полк" нашло отклик у огромного количества граждан. Почти 3 миллиона человек со всего мира принимают участие в этом онлайн-шествии", - сказала Цунаева.
Многие пользователи заполняли не одну, а несколько заявок на своих родственников для участия в акции, уточнила она. При этом трансляции акции продолжаются и будут идти "до последней загруженной анкеты".
Цунаева сообщила, что платформа акции выдержала несколько хакерских атак. В том числе, 9 мая с 6 до 9 часов утра на сайт поступили свыше 90 миллионов запросов. В результате были израсходованы процессорные мощности виртуального сервера, сайт оказался под угрозой отключения со стороны хостинга. Для пользователей сайт был какое-то время недоступен. Тем не менее, служба безопасности смогла решить эту проблему. По информации организаторов, 646 уникальных IP-адресов использовали для хакерских атак. В том числе, 64% серверов расположены на территории европейский стран, 27% - в Северной Америке, 3% - в Азии, также были атаки и с территории РФ.
Участники акции Бессмертный полк в Казани
9 мая, 02:23
Акция "Бессмертный полк"
1901018
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75 лет Великой ПобедыРоссияАкция "Бессмертный полк"Елена ЦунаеваПоисковое движение РоссииМоскваАзияСеверная АмерикаОбщество
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