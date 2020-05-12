Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-05-12T18:03
https://ria.ru/20200512/1571339236.html
В Челябинской епархии рассказали о священниках, заболевших COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571339100_0:143:2201:1381_1036x0_80_0_0_c9a263f37ff7b39666e681e46be2d9a0.jpg
РИА Новости

В Челябинской епархии рассказали о священниках, заболевших COVID-19

17:57 12.05.2020 (обновлено: 18:03 12.05.2020)
282
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкМитрополит Челябинский и Миасский Григорий
Митрополит Челябинский и Миасский Григорий
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Митрополит Челябинский и Миасский Григорий
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Трое священников Челябинской епархии, у которых выявлен коронавирус, остаются в больнице, один выписался, других случаев COVID-19 в епархии нет, заявил РИА Новости ее секретарь протоиерей Игорь Шестаков.
С 29 апреля сотрудники Челябинской епархии и Свято-Симеоновского кафедрального собора находятся на 14-дневном карантине, а 1 мая Челябинская епархия обратилась ко всем участникам пасхального богослужения в Свято-Симеоновском кафедральном соборе с просьбой уйти на карантин. Позже выяснилось, что коронавирус был выявлен у троих сотрудников СМИ, которые 19 апреля присутствовали на пасхальном богослужении в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Вчера, 13:51Распространение нового коронавируса
В Челябинске три сотрудника СМИ, посетившие на Пасху храм, заболели COVID
"Было четверо заболевших священников, которые служат в Свято-Симеоновском кафедральном соборе: трое еще проходят лечение, один уже выписался. Митрополит (Челябинский и Миасский Григорий - ред.) выпишется из больницы завтра. Он был госпитализирован из-за пневмонии, но диагноз коронавирус у него не подтвердился. Других заболевших в епархии нет", - сказал Шестаков.
По его словам, двухнедельный карантин, на который сотрудники челябинской епархии ушли 29 апреля, подошел к концу. "Среди сотрудников епархиального управления не было заболевших. Они уже выходят на работу, но не принимают посетителей", – подытожил священник.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
030300
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеРелигияОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьЧелябинская область
Рекомендуем
Храм Воскресения Христова в Кадашах и Храм во имя иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость на Ордынке в Москве
Игумен Филарет из храма на Большой Ордынке заболел пневмонией
Участники VIII Общецерковногом съезда по социальному служению
В РПЦ поздравили сестер милосердия с профессиональным праздником
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
В Калужской области у 14 насельников монастыря выявили коронавирус
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
В РПЦ назвали литургическим "прорывом" причащение онлайн в ПЦУ
Отражение в окне купола строящегося храма
Настоятель опроверг сообщения о "вечеринке" в московском храме
Троице-Сергиева лавра
Умер еще один насельник Троице-Сергиевой лавры
Медицинский персонал возле больницы в Лондоне
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 627
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Челябинске три сотрудника СМИ, посетившие на Пасху храм, заболели COVID
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин рассказал о мониторинге реализации поручений по поддержке граждан
Женщина, находящаяся на самоизоляции из-за коронавируса на даче, пропалывает грядку
Исследование выяснило, сколько россиян уехали из городов из-за COVID-19
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
В Белоруссии готовят дополнительные меры поддержки бизнеса из-за COVID-19
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Число случаев коронавируса в Азербайджане выросло до 2693
Врач
На Урале коронавирус выявили у наместника Верхотурского монастыря
Кресты на куполах храма
В Петербурге умер протоиерей Александр Воскобойников
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Калужской области число случаев коронавируса превысило две тысячи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54РБК: Архангельскую область и Ненецкий автономный округ хотят объединить
08:54В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
08:53В России провели более 5,9 миллиона тестов на коронавирус
08:52В Петербурге двух человек эвакуировали с балкона горящей квартиры
08:51В ЕБРР рассказали, что поможет России преодолеть кризис из-за пандемии
08:47S7 запустит прямой рейс из Владивостока в Анадырь
08:46Цена на нефть марки Brent опустилась до 29,55 доллара за баррель
08:43Временное правительство Боливии ограничило свободу слова
08:37Врач: борьба с COVID-19 пока не ощущается как работа на фронте
08:35Модераторы Facebook получат выплаты за работу с травмирующим контентом
08:34В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
08:32В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
08:32В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
Лента новостейМолния