В Челябинской епархии рассказали о священниках, заболевших COVID-19

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Трое священников Челябинской епархии, у которых выявлен коронавирус, остаются в больнице, один выписался, других случаев COVID-19 в епархии нет, заявил РИА Новости ее секретарь протоиерей Трое священников Челябинской епархии, у которых выявлен коронавирус, остаются в больнице, один выписался, других случаев COVID-19 в епархии нет, заявил РИА Новости ее секретарь протоиерей Игорь Шестаков

С 29 апреля сотрудники Челябинской епархии и Свято-Симеоновского кафедрального собора находятся на 14-дневном карантине, а 1 мая Челябинская епархия обратилась ко всем участникам пасхального богослужения в Свято-Симеоновском кафедральном соборе с просьбой уйти на карантин. Позже выяснилось, что коронавирус был выявлен у троих сотрудников СМИ, которые 19 апреля присутствовали на пасхальном богослужении в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

"Было четверо заболевших священников, которые служат в Свято-Симеоновском кафедральном соборе: трое еще проходят лечение, один уже выписался. Митрополит (Челябинский и Миасский Григорий - ред.) выпишется из больницы завтра. Он был госпитализирован из-за пневмонии, но диагноз коронавирус у него не подтвердился. Других заболевших в епархии нет", - сказал Шестаков.

По его словам, двухнедельный карантин, на который сотрудники челябинской епархии ушли 29 апреля, подошел к концу. "Среди сотрудников епархиального управления не было заболевших. Они уже выходят на работу, но не принимают посетителей", – подытожил священник.