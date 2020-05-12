В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 627

ЛОНДОН, 12 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 627, до 32 692 человек, количество заболевших выросло на 3 403, до 226 463, свидетельствуют данные минздрава страны.
"По данным на 09.00 (11.00 мск) 12 мая, …с подтвержденным тестом на коронавирус 32 692 человека скончались", - говорится в сообщении ведомства.
Днем ранее количество скончавшихся за сутки составляло 210 человек, число новых выявленных случаев заражения – 3 877.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.