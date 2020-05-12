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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T17:55
https://ria.ru/20200512/1571339060.html
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 627
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570048300_0:380:2759:1932_1036x0_80_0_0_670955155f176143a0ad1a404f5ce685.jpg
РИА Новости

В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 627

17:55 12.05.2020
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© REUTERS / Henry NichollsМедицинский персонал возле больницы в Лондоне
Медицинский персонал возле больницы в Лондоне
© REUTERS / Henry Nicholls
Медицинский персонал возле больницы в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 12 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 627, до 32 692 человек, количество заболевших выросло на 3 403, до 226 463, свидетельствуют данные минздрава страны.
"По данным на 09.00 (11.00 мск) 12 мая, …с подтвержденным тестом на коронавирус 32 692 человека скончались", - говорится в сообщении ведомства.
Днем ранее количество скончавшихся за сутки составляло 210 человек, число новых выявленных случаев заражения – 3 877.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВеликобританияВ мире
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