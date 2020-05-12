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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T17:54
https://ria.ru/20200512/1571338999.html
Трамп призвал ФРС перейти к отрицательным ставкам
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571100010_0:0:3309:1861_1036x0_80_0_0_ad057344a8e297179a9bc933fbda0fdc.jpg
РИА Новости

Трамп призвал ФРС перейти к отрицательным ставкам

17:54 12.05.2020
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© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп на заводе Honeywell, который производит защитные маски, в Фениксе, штат Аризона
Президент США Дональд Трамп на заводе Honeywell, который производит защитные маски, в Фениксе, штат Аризона
© REUTERS / Tom Brenner
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал ФРС воспользоваться инструментом отрицательных процентных ставок, как это делают другие страны, для поддержки экономики, следует из заявления американского лидера.
"Пока другие страны получают выгоду от отрицательных процентных ставок, США тоже должны принять этот "подарок". Большие цифры!" - написал Трамп в своем Twitter.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в конце апреля на фоне продолжающего кризиса из-за пандемии коронавируса решил расширить кредитование банков через аукционы и смягчить условия. В рамках одного из механизмов средства будут предоставляться по ставке от минус 0,5% до минус 1%, другого - в районе минус 0,25% годовых.
Базовая ставка ЕЦБ уже давно находится на рекордно низком уровне 0%, а ставка по депозитам отрицательная, причем в сентябре 2019 года она была еще понижена - до минус 0,5% с минус 0,4%.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
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Греф выступил за отрицательные ставки валюты на депозиты компаний
Базовая ставка ФРС США сейчас составляет 0-0,25% годовых. В марте регулятор понижал ее дважды, суммарно на 1,5 процентного пункта.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДональд ТрампФедеральная резервная система СШАСШАВ мире
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