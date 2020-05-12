В РПЦ поздравили сестер милосердия с профессиональным праздником

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Сестры милосердия "во многом определяют социальное служение Церкви" и продолжают работать, несмотря на то, что из-за карантина в некоторых регионах РФ оказание помощи сестрами в больницах ограничено или приостановлено, заявил во вторник РИА Новости пресс-секретарь Синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Василий Рулинский.

Международный день медицинской сестры отмечают 12 мая. Праздник приурочен ко дню рождения сестры милосердия Фроленс Найтингейл – автора работ по уходу за больными и организатора сестринской службы в Великобритании в XIX веке.

"Я бы хотел поздравить всех наших сестер с праздником и пожелать быть верными своему выбору - следовать за Христом и продолжать свое служение ближним по примеру Спасителя", - сказал Рулинский.

Он отметил, что сейчас из-за карантина в некоторых регионах помощь сестричеств в больницах ограничена или приостановлена, однако "сестры милосердия активно продолжают помогать людям с инвалидностью и пожилым на дому, малоимущим и многодетным".

В целом же, по его словам, сообщество сестер милосердия в России активно развивается, а сестры "во многом определяют все социальное служение Церкви". "Каждый год при разных храмах появляются новые сестричества, и это радостно. Если в начале XX века было около 130 общин сестер милосердия, то сегодня их более 300", - подчеркнул Рулинский.