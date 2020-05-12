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Религия и мировоззрение
2020-05-12T17:55
https://ria.ru/20200512/1571338970.html
В РПЦ поздравили сестер милосердия с профессиональным праздником
https://cdn21.img.ria.ru/images/153106/78/1531067863_0:125:3197:1923_1036x0_80_0_0_45fc65f93e5850d8994f5c6f2dba60a2.jpg
РИА Новости

В РПЦ поздравили сестер милосердия с профессиональным праздником

17:54 12.05.2020 (обновлено: 17:55 12.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкУчастники VIII Общецерковногом съезда по социальному служению
Участники VIII Общецерковногом съезда по социальному служению
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Сестры милосердия "во многом определяют социальное служение Церкви" и продолжают работать, несмотря на то, что из-за карантина в некоторых регионах РФ оказание помощи сестрами в больницах ограничено или приостановлено, заявил во вторник РИА Новости пресс-секретарь Синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Василий Рулинский.
Международный день медицинской сестры отмечают 12 мая. Праздник приурочен ко дню рождения сестры милосердия Фроленс Найтингейл – автора работ по уходу за больными и организатора сестринской службы в Великобритании в XIX веке.
"Я бы хотел поздравить всех наших сестер с праздником и пожелать быть верными своему выбору - следовать за Христом и продолжать свое служение ближним по примеру Спасителя", - сказал Рулинский.
Он отметил, что сейчас из-за карантина в некоторых регионах помощь сестричеств в больницах ограничена или приостановлена, однако "сестры милосердия активно продолжают помогать людям с инвалидностью и пожилым на дому, малоимущим и многодетным".
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В целом же, по его словам, сообщество сестер милосердия в России активно развивается, а сестры "во многом определяют все социальное служение Церкви". "Каждый год при разных храмах появляются новые сестричества, и это радостно. Если в начале XX века было около 130 общин сестер милосердия, то сегодня их более 300", - подчеркнул Рулинский.
По данным синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению, в России действуют более 4,5 тысяч церковных социальных проектов, в том числе – свыше 300 сестричеств милосердия. Сестры милосердия помогают тяжелобольным людям на дому, ухаживают за детьми и взрослыми с инвалидностью, пожилыми, ВИЧ-инфицированными в больницах и интернатах, оказывают помощь бездомным, нарко- и алкоголезависимым, занимаются просветительской работой, помогают священникам при совершении Таинств.
Мэр Москвы Сергей Собянин
Вчера, 11:12
Собянин поздравил медсестер с профессиональным праздником
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииРелигияНовости - Религия и мировоззрениеВасилий РулинскийВеликобританияОбщество
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