В Белоруссии готовят дополнительные меры поддержки бизнеса из-за COVID-19

МИНСК, 12 мая – РИА Новости. Власти Власти Белоруссии готовят дополнительные меры по поддержке экономики в условиях негативных последствий от пандемии нового коронавируса , сообщил во вторник премьер республики Сергей Румас

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал 24 апреля указ о поддержке экономики страны в условиях пандемии нового коронавируса. Указ предусматривает меры поддержки субъектов хозяйствования отдельных отраслей экономики, наиболее подверженных неблагоприятному воздействию пандемии.

"Главное – максимально сохранить работоспособность предприятий. Там, где будет совсем плохо, при условии достаточности принятых на местах мер (защиты от распространения COVID-19) государство окажет посильную помощь, чтобы максимально сохранить трудовые коллективы и наработанные экономические связи", - сказал Румас во время заседания совета министров страны. Фрагмент заседания опубликовала в Facebook пресс-служба правительства.

Премьер напомнил, что уже приняты меры финподдержки предприятий, меры помощи туристической и спортивной отраслям, с конца апреля работает указ о поддержке экономики, направленный на системное содействие отдельным отраслям в условиях замедления предпринимательской активности. Он сообщил, что сформирована рабочая группа, которая "будет сконцентрирована на точечной индивидуальной поддержке отдельных крупных предприятий".

"Сигналы, которые доходят до правительства, свидетельствуют о наличии перекосов (в регионах республики – ред.) в определении ряда отраслей и предприятий, наиболее пострадавших от пандемии. Как определил глава государства, это - сфера ответственности руководителей регионов. Я прошу доложить министра экономики, как на местах развернута работа по реализации указа, какие есть проблемы и что предлагается сделать для их решения", - добавил премьер.

Он также сообщил, что глава государства согласился с предложением об увеличении на 1,2 миллиарда белорусских рублей (около 492 миллионов долларов) лимита выдачи гарантий правительства и местных органов власти для поддержки предприятий. "Этим инструментом нужно очень грамотно распорядиться", - сказал Румас.

По его словам, созданная рабочая группа проанализирует самые пострадавшие предприятия и с учетом принятых самими организациями антикризисных мер определит меры поддержки, аналогичную работу в сжатые сроки должны провести у себя регионы. "Я также прошу банки активно подключиться к этой работе. Своевременная реструктуризация задолженности, снижение тарифов и процентных ставок по операциям - это тот минимум, который нужно решить в сегодняшней ситуации, чтобы предприятия могли перетерпеть временные финансовые проблемы", - сказал глава правительства.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались. В Белоруссии выявлено 24873 случая коронавируса и 142 летальных исхода.