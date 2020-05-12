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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T17:50
https://ria.ru/20200512/1571338650.html
Исследование выяснило, сколько россиян уехали из городов из-за COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570922981_0:214:3011:1909_1036x0_80_0_0_9ebd1d5fbee07e09112b5e6d6941e9bc.jpg
РИА Новости

Исследование выяснило, сколько россиян уехали из городов из-за COVID-19

17:50 12.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЖенщина, находящаяся на самоизоляции из-за коронавируса на даче, пропалывает грядку
Женщина, находящаяся на самоизоляции из-за коронавируса на даче, пропалывает грядку
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Женщина, находящаяся на самоизоляции из-за коронавируса на даче, пропалывает грядку. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Более 12% населения РФ с введения режима самоизоляции сменило место постоянного пребывания, причем в городах-миллионниках этот показатель составляет 19%, свидетельствует исследование oneFactor (разработчик сервисов на основе технологий машинного обучения).
Как рассказали РИА Новости в oneFactor по результатам исследования, местами, которые покинула максимальная в России доля постоянно пребывающих жителей, стали районы нефтегазодобычи в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). "Так, Ханты-Мансийский муниципальный район ХМАО покинуло более 40% постоянно пребывающих в нем на момент введения режима самоизоляции, схожая ситуация сложилась в прочих районах ХМАО, в которых большое число нефтегазовых месторождений", - рассказали в oneFactor.
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В компании отметили, что помимо введения режима самоизоляции, вторым фактором смены места постоянного пребывания стал начавшийся дачный сезон. "Города-миллионники начали пустеть за счет переезда дачников на свои участки", - сказали в oneFactor.
По данным исследования, среди городов-миллионников больше всего населения покинуло на майские праздники Уфу, из которой выехала четверть жителей. Второе и третье место разделили Москва и Санкт-Петербург, которые покинули чуть более 20% населения. "При этом Москва достаточно неоднородна: так, из района Москворечье-Сабурово выехало 26% населения, а из Троицка лишь 12%. В Санкт-Петербурге доля выехавшего населения варьируется от 26% в Балканском округе до 13% в округе №78", - уточнили в компании.
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Городом-миллионником, в котором минимальная доля населения выехала на свои дачные участки, стал Омск, где лишь 10% жителей отправились на майские праздники за город.
Минимальная доля жителей, которая решила отметить майские праздники не дома, менее 5%, зафиксирована в республиках Северного Кавказа: Ингушетии, Чечне, Северной Осетии-Алании, Кабардино-Балкарии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
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