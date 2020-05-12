Исследование выяснило, сколько россиян уехали из городов из-за COVID-19

Эксперты рассказали о росте продаж товаров для дома и дачи

Эксперты рассказали о росте продаж товаров для дома и дачи

В компании отметили, что помимо введения режима самоизоляции, вторым фактором смены места постоянного пребывания стал начавшийся дачный сезон. "Города-миллионники начали пустеть за счет переезда дачников на свои участки", - сказали в oneFactor.