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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T17:49
https://ria.ru/20200512/1571338599.html
Число случаев коронавируса в Азербайджане выросло до 2693
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901694_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_a4a3038b0f3c0cced3fda7bb3549f9a9.jpg
РИА Новости

Число случаев коронавируса в Азербайджане выросло до 2693

17:49 12.05.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
БАКУ, 12 мая – РИА Новости. Общее число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в Азербайджане достигло 2693, за сутки инфекцию подтвердили у 104 человек, число жертв вируса выросло до 33, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
"Коронавирус COVID-19 в Азербайджане выявлен еще у 104 человек. В тоже время вылечились и отпущены домой 55 человек. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 2693 факта заражения коронавирусной инфекцией. 1735 человек вылечились, 33 скончались, 925 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 28 из них оценивается как тяжелое, 42 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в релизе штаба.
Как уточнили в штабе, за минувший период в республике проведено 202282 теста на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАзербайджанВ мире
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