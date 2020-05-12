Число случаев коронавируса в Азербайджане выросло до 2693

"Коронавирус COVID-19 в Азербайджане выявлен еще у 104 человек. В тоже время вылечились и отпущены домой 55 человек. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 2693 факта заражения коронавирусной инфекцией. 1735 человек вылечились, 33 скончались, 925 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 28 из них оценивается как тяжелое, 42 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в релизе штаба.