Число случаев коронавируса в Азербайджане выросло до 2693

БАКУ, 12 мая – РИА Новости. Общее число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в Азербайджане достигло 2693, за сутки инфекцию подтвердили у 104 человек, число жертв вируса выросло до 33, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
"Коронавирус COVID-19 в Азербайджане выявлен еще у 104 человек. В тоже время вылечились и отпущены домой 55 человек. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 2693 факта заражения коронавирусной инфекцией. 1735 человек вылечились, 33 скончались, 925 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 28 из них оценивается как тяжелое, 42 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в релизе штаба.
Как уточнили в штабе, за минувший период в республике проведено 202282 теста на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
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