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Культура
2020-05-12T19:16
https://ria.ru/20200512/1571338462.html
Минкультуры: музеи в РФ могут открыться в середине июля
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РИА Новости

Минкультуры: музеи в РФ могут открыться в середине июля

19:16 12.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбъявление на воротах музея-заповедника "Царицыно", закрытого для посетителей
Объявление на воротах музея-заповедника Царицыно, закрытого для посетителей
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Министерство культуры будет принимать решение о возобновлении работы музеев, исходя из эпидемиологической ситуации, в контакте с главами регионов и по согласованию с Роспотребнадзором, при благоприятном сценарии музеи откроются в середине июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В настоящее время министерство культуры подготовило и направило в правительство РФ дорожные карты, в которых прописаны фазы возвращения музеев, театров, библиотек к полноценной жизни. Указанные дорожные карты проработаны детально с федеральными учреждениями, всеми лидерами отрасли: отдельно в отношении музеев, а также библиотек, отдельно в отношении театров", – говорится в сообщении.
Отмечается, что дорожные карты разбиты на этапы, а начало их реализации зависит от снятия ограничительных мер.
"Говорить о нормальной жизни музеев можно с того момента, когда будет разрешено выйти на свои рабочие места всему коллективу или хотя бы большей части сотрудников", – отметили в министерстве.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, перед музеями будут стоять следующие первоочередные задачи: завершить подготовку выставок и экспозиций к открытию, отказавшись от всего, что не приоритетно и излишне затратно, провести тотальную дезинфекцию всех помещений, причем в несколько этапов, закупить необходимые средств защиты сотрудников и посетителей, исходя из того, что посетители должны будут приходить в музей в собственных масках.
"Средства температурного контроля, запасные маски и санитайзеры должен обеспечить музей; произвести расчет предельного количества посетителей с учетом необходимой двухметровой дистанции между людьми по каждому залу музея, а также снабдить помещения информационными табличками и нанести соответствующую разметку на всем протяжении следования посетителей – от входа до выхода; неоднократно протестировать всю систему санитарной безопасности; обеспечить своевременное информирование граждан как о новых правилах посещения музея, санитарных нормах, так и о новых проектах, которыми музеи будут встречать своих посетителей", – добавили в Минкультуры.
Кроме того, по мнению ведомства, важно показать, что музеи со всей ответственностью подходят к вопросам безопасности посетителей, чтобы люди не боялись приходить. Отмечается, что на всех этапах важна маркетинговая работа при подготовке к открытию, включающая и информирование, и точный выбор выставок-открытий, которые "зацепят" и надолго удержат интерес к музею.
"Важна и ценовая политика. Например, Государственный исторический музей и Российский этнографический музей уже практикуют продажу по специальным ценам билетов с открытой датой на весь год вперед. Это позволяет институциям прощупать объем своей аудитории. Если 1 июня не будут продлены ограничительные меры, появится надежда на оптимистичный сценарий, при котором возможный старт открытия музеев – середина июля", – отметили в ведомстве.
Фронтовые кинооператоры-напарники Илья Аронс (слева) и Леон Мазрухо у Бранденбургских ворот и Рейхстага. Берлин, май 1945 год
7 мая, 20:58Культура
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КультураНовости культурыВыставкиМузеиМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
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