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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T17:47
https://ria.ru/20200512/1571338435.html
В Коми 35 пациентов выздоровели от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571077503_0:51:3072:1778_1036x0_80_0_0_f3a110f0b866ddd91d04ee133cb26395.jpg
РИА Новости

В Коми 35 пациентов выздоровели от коронавируса

17:47 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
Врач госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Тридцать пять жителей Коми выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки, при этом подтверждено всего три новых случая COVID-19, сообщают во вторник республиканские власти.
"По официальной информации управления Роспотребнадзора по республике Коми, на сегодняшний день… лабораторно подтверждено 847 (+3) случаев заболевания COVID-19, ... 287 (+35) человек выздоровело", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, по количеству выявленных случаев коронавируса Коми сейчас занимает 48 место среди российских регионов. В конце первой декады апреля республика входила в пятерку лидеров по количеству выявленных случаев COVID-19.
Ранее региональные власти продлили режим повышенной готовности в рамках противодействия распространению коронавируса до 14 мая. Как сообщал врио главы Коми Владимир Уйба, этот период будет использоваться для мониторинга ситуации и подготовки к первому этапу смягчения ограничений в регионе, если позволит общая эпидобстановка.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВладимир УйбаРеспублика КомиФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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