В Коми 35 пациентов выздоровели от коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Тридцать пять жителей Коми выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки, при этом подтверждено всего три новых случая COVID-19, сообщают во вторник республиканские власти.
"По официальной информации управления Роспотребнадзора по республике Коми, на сегодняшний день… лабораторно подтверждено 847 (+3) случаев заболевания COVID-19, ... 287 (+35) человек выздоровело", - говорится в сообщении.
Как отмечается, по количеству выявленных случаев коронавируса Коми сейчас занимает 48 место среди российских регионов. В конце первой декады апреля республика входила в пятерку лидеров по количеству выявленных случаев COVID-19.
Ранее региональные власти продлили режим повышенной готовности в рамках противодействия распространению коронавируса до 14 мая. Как сообщал врио главы Коми Владимир Уйба, этот период будет использоваться для мониторинга ситуации и подготовки к первому этапу смягчения ограничений в регионе, если позволит общая эпидобстановка.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.