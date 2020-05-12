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2020-05-12T17:47
https://ria.ru/20200512/1571338396.html
Суд начнет рассматривать дело о крушении SuperJet в Шереметьево
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РИА Новости

Суд начнет рассматривать дело о крушении SuperJet в Шереметьево

17:47 12.05.2020
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© СК РФКадр видео катастрофы самолета в аэропорту Шереметьево в 2019 году, опубликованного СК РФ
Кадр видео катастрофы самолета в аэропорту Шереметьево в 2019 году, опубликованного СК РФ
© СК РФ
Кадр видео катастрофы самолета в аэропорту Шереметьево в 2019 году, опубликованного СК РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Химкинский городской суд Подмосковья 21 мая приступит к рассмотрению уголовного дела о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево в мае прошлого года, где погиб 41 человек, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание назначено на 12.00 21 мая", - рассказал собеседник агентства.
Почему разбился Сухой Суперджет 100? Эксперты противоречат друг другу
8 мая 2019, 17:32ТОК
Почему сгорел "Сухой Суперджет 100"? Эксперты противоречат друг другуЭксперты не стесняются комментировать катастрофу "Сухого Суперджета 100" "на глазок" и противореча друг другу. Уже выдвинуты десятки версий о причинах катастрофы SSJ-100, но официальных результатов расследования до сих пор нет.
На скамье подсудимых окажется один человек, командир судна Денис Евдокимов. Ему вменяют нарушение правил эксплуатации самолета, которые, по суждению СК РФ, и обернулись трагедией.
По версии следствия, Евдокимов после возвращения в аэропорт вылета произвел "грубую посадку" на взлетно-посадочную полосу. В СК РФ отмечали, что дальнейшие действия Евдокимова, "совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета".
По статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц" Евдокимову грозит до семи лет лишения свободы.
Катастрофа рейса SSJ-100 в Шереметьеве: кадры изнутри самолета
6 мая 2019, 15:56ТОК
Катастрофа рейса SSJ-100 в Шереметьеве: кадры изнутри самолета Пассажиры SSJ-100 закричали от ужаса, когда увидели в иллюминаторах, как горит их самолет. В результате жесткой посадки рейса Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьева погиб 41 человек.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.
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Sukhoi SuperjetАэрофлотСледственный комитет России (СК РФ)Химкинский городской судМоскваМосковская область (Подмосковье)МурманскШереметьево (аэропорт)Происшествия
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