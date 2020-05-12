Суд начнет рассматривать дело о крушении SuperJet в Шереметьево

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Химкинский городской суд Подмосковья 21 мая приступит к рассмотрению уголовного дела о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево в мае прошлого года, где погиб 41 человек, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание назначено на 12.00 21 мая", - рассказал собеседник агентства.
8 мая 2019, 17:32ТОКПочему сгорел "Сухой Суперджет 100"? Эксперты противоречат друг другуЭксперты не стесняются комментировать катастрофу "Сухого Суперджета 100" "на глазок" и противореча друг другу. Уже выдвинуты десятки версий о причинах катастрофы SSJ-100, но официальных результатов расследования до сих пор нет.
На скамье подсудимых окажется один человек, командир судна Денис Евдокимов. Ему вменяют нарушение правил эксплуатации самолета, которые, по суждению СК РФ, и обернулись трагедией.
По версии следствия, Евдокимов после возвращения в аэропорт вылета произвел "грубую посадку" на взлетно-посадочную полосу. В СК РФ отмечали, что дальнейшие действия Евдокимова, "совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета".
По статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц" Евдокимову грозит до семи лет лишения свободы.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.