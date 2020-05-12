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2020-05-12T17:47
https://ria.ru/20200512/1571338356.html
Около 40 россиян отправились на родину из Армении через территорию Грузии
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РИА Новости

Около 40 россиян отправились на родину из Армении через территорию Грузии

17:47 12.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЕреван
Ереван
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Ереван. Архивное фото
ЕРЕВАН, 12 мая – РИА Новости. Около 40 россиян отправились во вторник на родину из Армении через территорию Грузии на автобусе, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Ереване.
"В рамках работы по возвращению на родину граждан РФ, осуществляемой посольством России в Армении в тесной координации с российскими министерствами и ведомствами во главе с оперативным штабом при правительстве России, 12 мая был организован очередной вывоз россиян на автобусе через территорию Грузии", - говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.
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Там же отмечается, что на транспортном средстве, предоставленном российским банком ЗАО "Банк ВТБ (Армения)", домой смогли вернуться 37 человек.
"Сотрудники посольства России в Армении сопроводили россиян до армяно-грузинской границы и оказали необходимое содействие в ее пересечении. Работа по организации транзита российских граждан через грузинскую территорию на автобусах продолжается. Пользуясь случаем, хотели бы выразить благодарность властям Армении и Грузии за помощь в возвращении россиян на Родину", - заявили в посольстве.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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