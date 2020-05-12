Около 40 россиян отправились на родину из Армении через территорию Грузии

"В рамках работы по возвращению на родину граждан РФ, осуществляемой посольством России в Армении в тесной координации с российскими министерствами и ведомствами во главе с оперативным штабом при правительстве России, 12 мая был организован очередной вывоз россиян на автобусе через территорию Грузии", - говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.
Там же отмечается, что на транспортном средстве, предоставленном российским банком ЗАО "Банк ВТБ (Армения)", домой смогли вернуться 37 человек.
"Сотрудники посольства России в Армении сопроводили россиян до армяно-грузинской границы и оказали необходимое содействие в ее пересечении. Работа по организации транзита российских граждан через грузинскую территорию на автобусах продолжается. Пользуясь случаем, хотели бы выразить благодарность властям Армении и Грузии за помощь в возвращении россиян на Родину", - заявили в посольстве.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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