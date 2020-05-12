Около 40 россиян отправились на родину из Армении через территорию Грузии

Там же отмечается, что на транспортном средстве, предоставленном российским банком ЗАО "Банк ВТБ (Армения)", домой смогли вернуться 37 человек.

"Сотрудники посольства России в Армении сопроводили россиян до армяно-грузинской границы и оказали необходимое содействие в ее пересечении. Работа по организации транзита российских граждан через грузинскую территорию на автобусах продолжается. Пользуясь случаем, хотели бы выразить благодарность властям Армении и Грузии за помощь в возвращении россиян на Родину", - заявили в посольстве.