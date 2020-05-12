Песков заразился коронавирусом

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что заразился коронавирусом.

Он отметил, что находится в больнице. Последний раз Песков появлялся на публике 30 апреля.

В пиар-службе Navka Show рассказали РИА Новости, что пресс-секретарь президента чувствует себя хорошо.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что виделся с Песковым довольно давно.

"Он, кстати, соблюдал все правила, которые на первом этапе уже и наши врачи, и санитарно-эпидемиологические службы тогда обязывали соблюдать: ходил в перчатках, в маске", - заявил Володин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Он добавил, что коронавирус опасен и может поражать даже тех, кто соблюдает все меры и ограничения.

По всему миру коронавирусом заразились более четырех миллионов человек, 278 тысяч умерли. В России выявили 232 243 случая болезни, более двух тысяч человек умерли.