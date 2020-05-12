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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T20:26
https://ria.ru/20200512/1571337957.html
Песков заразился коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_74c9f98ec0309ca83002585445074449.jpg
РИА Новости

Песков заразился коронавирусом

17:40 12.05.2020 (обновлено: 20:26 12.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что заразился коронавирусом.
Он отметил, что находится в больнице. Последний раз Песков появлялся на публике 30 апреля.
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Вчера, 17:53
Известные россияне, заболевшие COVID-19
В пиар-службе Navka Show рассказали РИА Новости, что пресс-секретарь президента чувствует себя хорошо.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что виделся с Песковым довольно давно.
"Он, кстати, соблюдал все правила, которые на первом этапе уже и наши врачи, и санитарно-эпидемиологические службы тогда обязывали соблюдать: ходил в перчатках, в маске", - заявил Володин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Он добавил, что коронавирус опасен и может поражать даже тех, кто соблюдает все меры и ограничения.
Песков стал не первым представителем власти, подхватившим инфекцию. Так, 30 апреля глава правительства Михаил Мишустин на видеосовещании с Владимиром Путиным заявил, что заболел COVID-19. На посту его временно заменил Андрей Белоусов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в совещании президента РФ Владимира Путин в режиме видеоконференции
11 мая, 14:48Распространение нового коронавируса
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Уже на следующий день, 1 мая, был госпитализирован глава Минстрой Владимир Якушев, а 6 мая - министр культуры Ольга Любимова.
По всему миру коронавирусом заразились более четырех миллионов человек, 278 тысяч умерли. В России выявили 232 243 случая болезни, более двух тысяч человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в России
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