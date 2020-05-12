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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T17:38
https://ria.ru/20200512/1571337792.html
Депутат рассказал, что помогло Иордании избежать вспышки коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337280_0:3:3112:1754_1036x0_80_0_0_4476d3b4b743987861a7c57b8a701fc6.jpg
РИА Новости

Депутат рассказал, что помогло Иордании избежать вспышки коронавируса

17:38 12.05.2020
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© AFP 2020 / Khalil MazraaviЖенщины на рынке в городе Амман, Иордания
Женщины на рынке в городе Амман, Иордания
© AFP 2020 / Khalil Mazraavi
Женщины на рынке в городе Амман, Иордания
БЕЙРУТ, 12 мая - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Власти Иордании смогли взять под контроль ситуацию с пандемией коронавируса, приняв жесткие превентивные меры и в первую очередь полностью закрыв страну до появления вспышки в самом королевстве, рассказал РИА Новости иорданский депутат, глава комитета по развитию, здравоохранению и образованию в национальном центре по правам человека Ибрагим Баддур.
"Первое, на чем основывались действия Иордании, это восприятие вируса как болезни, пришедшей извне. Внутри страны его не было. Поэтому первое, что сделали - закрыли все границы и запретили въезд кого-либо извне. Тех, кто прибывал, отправляли в обязательный карантин на две недели без исключений. Параллельно был поиск случаев, которые просочились. Запретили массовое скопление и закрыли все места, которые способствуют быстрому распространению: мечети, школы и прочие", - сказал Баддур.
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По мнению политика, преждевременное закрытие границ было крайне эффективным. При этом те, кто заболели раньше и уже находились в стране, были изолированы от людей. "Так было две-три недели, и этого стало достаточно чтобы взять ситуацию под контроль. После проявлялись 2-3 случая, которые моментально изолировались",- добавил он.
"Полагаю, опасения второй волны присутствуют. Мы отразили первую волну, у нас всего 500 случаев на 10 миллионов населения - это незначительный показатель. Проблема в том, что у людей нет на сегодняшний день защиты и иммунитета, и не исключено, что зараженный гражданин сможет попасть в Иорданию, и тогда пойдет распространение вируса. На примере Саудовской Аравии, где за короткий период попали около 60 заболевших граждан, и вирус распространился с пугающей скоростью у них в стране",- сказал Баддур, отвечая на вопрос о возможной "второй волне" коронавируса, о которой все чаще говорят в Ливане и Сирии.
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Депутат подчеркнул, что превентивные меры правительства оказались эффективными, но сегодня вводится постепенное послабление ограничений, в первую очередь возобновляют работу государственные учреждения и частный сектор.
"Я полагаю, будет принято компромиссное решение (в случае начала второй волны коронавируса) и меры будут вводиться пропорционально эпидемиологической обстановке с учетом экономической ситуации. В любом случае, должны работать частные и государственные организации, связанные с здравоохранением, полагаю, это для всех очевидно",- добавил он.
Власти Иордании приняли решение возобновить работу сотрудников государственных учреждений с 26 мая. Со вторника сняты ограничения на передвижение транспорта. Также сокращено время комендантского часа. Находиться на улице граждане смогут с восьми утра до семи вечера.
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В марте иорданские власти приняли жесткие меры против распространения коронавируса: на всей территории страны был введен комендантский час, закрыты школы, университеты, туристические объекты, мечети, запрещены собрания численностью более 10 человек. Для нарушителей комендантского часа ввели наказание в виде лишения свободы сроком до года.
Учитывая сравнительно низкие темпы распространения вируса, власти позднее объявили о частичном смягчении режима комендантского часа - с 10.00 до 18.00 по местному времени в стране открылись небольшие продуктовые магазины, пекарни и аптеки, а также магазины, продающие товары первой необходимости. Крупные продовольственные магазины получили возможность работать в режиме доставки. При этом все мечети в стране остаются закрытыми для верующих на время Рамадана (по 23 мая).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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