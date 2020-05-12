В Европарламенте призвали снять ограничения на границах Шенгенской зоны

БРЮССЕЛЬ, 12 мая - РИА Новости, Мария Князева. Ограничения на границах Шенгенской зоны, введённые для борьбы с распространением нового коронавируса, должны быть отменены как можно скорее, считают депутаты комитета Европарламента по гражданским свободам.
"Депутаты требуют возвращения к полноценно функционирующему Шенгену как можно скорее. Комитет по гражданским свободам подчеркивает, что временные проверки на шенгенских границах должны быть отменены скоординированным образом как только это позволят условия", - говорится в сообщении Европарламента.
В релизе также отмечается, что свобода передвижения крайне важна для Евросоюза, поэтому функционирование Шенгенской зоны нужно полностью восстановить, чтобы позволить людям перемещаться через границы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В ЕС ввиду этого были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, среди которых есть и закрытие границ, в том числе между государствами союза, ограничение авиа- и наземного сообщения.
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