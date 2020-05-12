В Европарламенте призвали снять ограничения на границах Шенгенской зоны

"Депутаты требуют возвращения к полноценно функционирующему Шенгену как можно скорее. Комитет по гражданским свободам подчеркивает, что временные проверки на шенгенских границах должны быть отменены скоординированным образом как только это позволят условия", - говорится в сообщении Европарламента.