Почти 300 большегрузов скопилось на границе с КНР в Забайкалье

Осмотр автомобиля с собакой на МАПП между городами Забайльском и Маньчжурией. Архивное фото

Осмотр автомобиля с собакой на МАПП между городами Забайльском и Маньчжурией. Архивное фото

КРАСНОЯРСК/ЧИТА, 12 мая - РИА Новости. Почти 300 большегрузных автомобилей скопилось возле пропускного пункта перехода госграницы в Забайкалье из-за того, что китайская сторона в связи с пандемией Почти 300 большегрузных автомобилей скопилось возле пропускного пункта перехода госграницы в Забайкалье из-за того, что китайская сторона в связи с пандемией коронавируса , ограничила въезд, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на вице-премьера кабмина Михаила Чуркина.

В конце апреля Чуркин сообщил о том что на границе скопилось почти 400 фур. Китайская сторона из-за коронавируса ограничила работу грузового направления МАПП "Забайкальск", время действия этого ограничения было неизвестно.

По данным пресс-службы, на 12 мая в очередь у границы стоит 273 фуры.

"В Забайкальске находится 273 грузовых транспортных средства. За сутки границу пересекли 25 транспортных средств, за неделю – 258", - цитирует Чуркина пресс-служба.