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Забайкальский край
2020-05-12T18:00
https://ria.ru/20200512/1571337483.html
Почти 300 большегрузов скопилось на границе с КНР в Забайкалье
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571338905_0:100:2997:1786_1036x0_80_0_0_df89c197351e27ba3dc98d6bef38396e.jpg
РИА Новости

Почти 300 большегрузов скопилось на границе с КНР в Забайкалье

17:59 12.05.2020 (обновлено: 18:00 12.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевОсмотр автомобиля с собакой на МАПП между городами Забайльском и Маньчжурией. Архивное фото
Осмотр автомобиля с собакой на МАПП между городами Забайльском и Маньчжурией. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Осмотр автомобиля с собакой на МАПП между городами Забайльском и Маньчжурией. Архивное фото
КРАСНОЯРСК/ЧИТА, 12 мая - РИА Новости. Почти 300 большегрузных автомобилей скопилось возле пропускного пункта перехода госграницы в Забайкалье из-за того, что китайская сторона в связи с пандемией коронавируса, ограничила въезд, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на вице-премьера кабмина Михаила Чуркина.
В конце апреля Чуркин сообщил о том что на границе скопилось почти 400 фур. Китайская сторона из-за коронавируса ограничила работу грузового направления МАПП "Забайкальск", время действия этого ограничения было неизвестно.
По данным пресс-службы, на 12 мая в очередь у границы стоит 273 фуры.
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
5 мая, 13:06Забайкальский край
Чуркин: пересечение границы с КНР через МАПП "Забайкальск" ограничено
"В Забайкальске находится 273 грузовых транспортных средства. За сутки границу пересекли 25 транспортных средств, за неделю – 258", - цитирует Чуркина пресс-служба.
По данным пресс-службы, Китай временно закрыл границы и ограничил пропуск по грузовому направлению на автомобильном пункте пропуска. Перейти границу с КНР могут грузовые транспортные средства, перевозящие приоритетный груз - гуманитарную помощь, овощи. Также грузовой транспорт, находящийся длительное время в Китае, обязан вернуться в Россию по окончании работы в КНР.
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Забайкальский крайЭкономика
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