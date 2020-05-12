В мусульманской общине РФ призвали выдавать мигрантам продуктовые наборы

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Российские власти совместно с религиозными и общественными организациями в условиях пандемии могли бы оказывать мигрантам продуктовую помощь, заявил во вторник глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Важно оказывать помощь мигрантам. Возможно, не деньгами, а продуктами. Например, в США раздают продуктовые пакеты, в том числе кошерные и халяльные. Возможно, штаб по распространению пандемии (Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории РФ – ред.) мог бы оказать такую помощь. Реально нуждающихся людей много", - сказал Крганов.

Он отметил, что общественные и религиозные организации в регионах тоже могли бы подключиться к работе по оказанию продуктовой помощи. Крганов привел в пример проект Духовного собрания мусульман России "Мы с вами": нуждающимся семьям в России раздали около 5 тысяч пакетов с едой, каждый стоимостью порядка двух тысяч рублей.

Проблема с мигрантами, по его словам, есть и на границах России, поскольку "власти разных стран не очень хотят их принимать".