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Религия и мировоззрение
2020-05-12T19:49
https://ria.ru/20200512/1571337136.html
В мусульманской общине РФ призвали выдавать мигрантам продуктовые наборы
https://cdn22.img.ria.ru/images/100338/08/1003380844_0:264:2703:1784_1036x0_80_0_0_d2a0168e40f6e482b90ddc6e75c741fc.jpg
РИА Новости

В мусульманской общине РФ призвали выдавать мигрантам продуктовые наборы

17:29 12.05.2020 (обновлено: 19:49 12.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Российские власти совместно с религиозными и общественными организациями в условиях пандемии могли бы оказывать мигрантам продуктовую помощь, заявил во вторник глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Важно оказывать помощь мигрантам. Возможно, не деньгами, а продуктами. Например, в США раздают продуктовые пакеты, в том числе кошерные и халяльные. Возможно, штаб по распространению пандемии (Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории РФ – ред.) мог бы оказать такую помощь. Реально нуждающихся людей много", - сказал Крганов.
Он отметил, что общественные и религиозные организации в регионах тоже могли бы подключиться к работе по оказанию продуктовой помощи. Крганов привел в пример проект Духовного собрания мусульман России "Мы с вами": нуждающимся семьям в России раздали около 5 тысяч пакетов с едой, каждый стоимостью порядка двух тысяч рублей.
Проблема с мигрантами, по его словам, есть и на границах России, поскольку "власти разных стран не очень хотят их принимать".
Вместе с тем муфтий отметил, что медики в России в условиях эпидемии оказывают помощь мигрантам даже без документов. "Мы не знаем примеров отказа трудовым мигрантам в медицинской помощи в России. Они не спрашивают документов, лечат, что правильно", - подытожил Крганов.
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