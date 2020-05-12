Суд арестовал организатора частного хосписа в Красногорске

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Суд в Красногорске арестовал на два месяца организатора частного хосписа, при пожаре в котором погибли 11 человек, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.
Пожар в коттеджном поселке "Красногорская Усадьба" произошел в ночь на понедельник. Ранее сообщалось о девяти погибших, ещё двое скончались в больнице. СК сообщил о возбуждении уголовного дела, назвав вероятной причиной произошедшего неисправность электропроводки. По данным местных властей, в здании, где произошел пожар, хоспис не зарегистрирован.
"Организатора хосписа заключили под стражу до 11 июля, до конца окончания следствия", - сказала Врадий.
РИА Новости