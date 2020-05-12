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2020-05-12T17:32
https://ria.ru/20200512/1571337103.html
Суд арестовал организатора частного хосписа в Красногорске
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РИА Новости

Суд арестовал организатора частного хосписа в Красногорске

17:29 12.05.2020 (обновлено: 17:32 12.05.2020)
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкЗадержанный организатор частного хосписа в Красногорске. Стоп-кадр видео
Задержанный организатор частного хосписа в Красногорске. Стоп-кадр видео
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
Задержанный организатор частного хосписа в Красногорске. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Суд в Красногорске арестовал на два месяца организатора частного хосписа, при пожаре в котором погибли 11 человек, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.
Пожар в коттеджном поселке "Красногорская Усадьба" произошел в ночь на понедельник. Ранее сообщалось о девяти погибших, ещё двое скончались в больнице. СК сообщил о возбуждении уголовного дела, назвав вероятной причиной произошедшего неисправность электропроводки. По данным местных властей, в здании, где произошел пожар, хоспис не зарегистрирован.
"Организатора хосписа заключили под стражу до 11 июля, до конца окончания следствия", - сказала Врадий.
Врач в одном из больничных отделений
Вчера, 11:12
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РИА Новости
2302602
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Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Пожар в хосписе в КрасногорскеКрасногорскПроисшествия
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