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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T17:48
https://ria.ru/20200512/1571336924.html
Власти Ирана заявили, что взяли под контроль ситуацию с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570295003_0:217:2870:1831_1036x0_80_0_0_b0239204821a5b716b1312055622e6af.jpg
РИА Новости

Власти Ирана заявили, что взяли под контроль ситуацию с COVID-19

17:27 12.05.2020 (обновлено: 17:48 12.05.2020)
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© REUTERS / WANA/Ali KharaСотрудник скорой медицинской помощи перевозит пациента с коронавирусом в больницу в Тегеране, Иран
Сотрудник скорой медицинской помощи перевозит пациента с коронавирусом в больницу в Тегеране, Иран
© REUTERS / WANA/Ali Khara
ТЕГЕРАН, 12 мая – РИА Новости. Власти Ирана смогли взять ситуацию с распространением коронавируса в ряде районов страны под свой контроль, заявил министр здравоохранения Ирана Саид Намаки.
"К счастью, нам удалось достичь более надлежащей ситуации по всей стране. В первые же дни я заявил о наличии трех фаз – фаза управления, установления контроля над болезнью и ее сдерживания и локализации. Во многих районах страны мы перешли к фазе контроля, в некоторых же – к локализации", - приводятся слова министра на сайте ведомства.
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В свете ухудшения ситуации на юго-западе страны в провинции Хузестан он также заявил, что было бы стратегической ошибкой думать, что коронавирус закончился, как это произошло "в ряде провинций страны", где люди подумали, что "все пришло в норму".
На данный момент в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, число заражений достигло почти 110,8 тысячи, из которых порядка 6,7 тысячи - со смертельным исходом. При этом выздоровели почти 88,4 тысячи человек.
Статистики по провинциям и местам нет – власти решили в конце марта отказаться от публикации данных по местам, поэтому сказать о ситуации в крупнейших городах страны нет представляется возможным.
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Тем не менее, с середины апреля в Иране снимались ограничения – возобновили свою работу предприятия и бизнес, несущие малые и средние риски распространения COVID-19 и не подразумевающие большое скопление людей. Начало работы "рискованной" предпринимательской деятельности ожидается в конце мая в отдельных районах.
Для этой цели страну поделили на "белую", "желтую" и "красную" зоны – в зависимости от ситуации с коронавирусом – власти предпринимают те или иные меры по возобновлению деловой активности, снятию ограничений или же наоборот. В большинстве районов страны открылись мечети.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИранВ мире
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