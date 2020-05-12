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2020-05-12T17:21
https://ria.ru/20200512/1571336620.html
В Челябинской области оценили работу полиции в условиях COVID-19
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РИА Новости

В Челябинской области оценили работу полиции в условиях COVID-19

17:21 12.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая – РИА Новости. Власти считают, что работа полиции в условиях действующего режима обязательной самоизоляции граждан в Челябинской области эффективна, сотрудники полиции помогают безопасно пережить региону данный период, сообщил во вторник первый замгубернатора Виктор Мамин.
Ранее губернатор Алексей Текслер заявил об усилении работы полиции в Челябинске из-за того, что не все соблюдают режим самоизоляции: индекс "Яндекс-самоизоляция" в первые майские выходные дни был крайне низким. Он пояснял, что на выездах и выездах в Челябинск работают посты ГИБДД, в городе идет активная проверка машин на дорогах.
"Относительно оценки действий полиции. Оперативный штаб постоянно обсуждает принимаемые меры и относительно того же "Тоннеля" считаем, что эта мера эффективна, что эта мера оправдывает себя. И в конце концов надо исходить из того, что все, что делает полиция, направлено в конечном итоге на защиту вас и ваших автомобилей. Коллеги нам с вами помогают соблюдать те меры безопасности, которые необходимы соблюдать для того, чтобы, с одной стороны, быстрее пережить это время, с другой стороны - сделать это безопасно", - сказал Мамин журналистам.
Он подчеркнул, что полицейские, как и медики, точно также находятся на острие, взаимодействуя с потенциально зараженными лицами, "которые, кто-то сознательно, кто-то несознательно, игнорирует меры предосторожности и подвергает риску заражения других людей". Поэтому, по его словам, то, что делают коллеги, вызывает большое уважение и благодарность. "Я считаю, что в этом их нужно поддержать и лишний раз соблюдать те меры и рекомендации, которые установлены в регионе", - добавил замгубернатора.
Челябинск
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Как сообщала пресс-служба ГУМВД России по региону, сотрудниками городского и областного полков ДПС ГИБДД на въездах в Челябинск выставлены дополнительные посты. В город пропускают транспорт, обеспечивающий жизнедеятельность людей и экономики. Граждан, въезжающих в Челябинск и не имеющих регистрации на территории города, направляют по объездным дорогам, поясняла полиция.
Также, по данным ГУМВД, госавтоинспекцией организован комплекс профилактических мероприятий: на въездах в крупные города в рамках проводимых мероприятий "Тоннель" осуществляется контроль за соблюдением гражданами ограничений, предусмотренных режимом повышенной готовности. Полицейскими проверяются автотранспортные средства и находящиеся в них граждане по специальным базам данных для выявления нарушителей 14-дневного карантина. Кроме того, для водителей, не имеющих соответствующую регистрацию, въезд в город ограничен.
По данным ГУМВД, в Челябинске работают 16 передвижных пунктов полиции, они оснащены планшетными компьютерами с доступом к базе данных тех, кому вынесены предписания об изоляции на 14 дней. Кроме того, сотрудники полиции совместно с представителями министерства здравоохранения региона продолжают контролировать этих граждан по месту их проживания.
По данным минздрава региона, на утро 12 мая в Челябинской области подтверждено 1289 случаев заболевания COVID-19, в том числе 57 за последние сутки, 311 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. За время пандемии умерли 12 человек с коронавирусом. В регионе до 31 мая действует режим обязательной самоизоляции, а с 12 мая – обязательный масочный режим.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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