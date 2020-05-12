В Челябинской области оценили работу полиции в условиях COVID-19

"Относительно оценки действий полиции. Оперативный штаб постоянно обсуждает принимаемые меры и относительно того же "Тоннеля" считаем, что эта мера эффективна, что эта мера оправдывает себя. И в конце концов надо исходить из того, что все, что делает полиция, направлено в конечном итоге на защиту вас и ваших автомобилей. Коллеги нам с вами помогают соблюдать те меры безопасности, которые необходимы соблюдать для того, чтобы, с одной стороны, быстрее пережить это время, с другой стороны - сделать это безопасно", - сказал Мамин журналистам.