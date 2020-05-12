Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T17:21
https://ria.ru/20200512/1571336591.html
В Самарской области 26 пациентов вылечились от коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571074504_0:223:3072:1951_1036x0_80_0_0_d23141468d33af0ba76605e1b1e0a4c2.jpg
РИА Новости

В Самарской области 26 пациентов вылечились от коронавируса

17:21 12.05.2020
286
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
САМАРА, 12 мая - РИА Новости. Еще 26 жителей Самарской области, у которых ранее был подтвержден коронавирус, выздоровели, общее число вылечившихся в регионе возросло до 174, сообщил во вторник региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"Двенадцатого мая в Самарской области вылечились 26 пациентов, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 174 человека выздоровели", - говорится в сообщении.
Женщина, переживающая стресс
Вчера, 16:54Распространение нового коронавируса
Названа профессия, которая станет самой востребованной после пандемии
По данным оперштаба, из больниц в Самаре выписали семь человек. Кроме того, выздоровели 19 человек, которые лечились дома.
Последние анализы на коронавирус у всех вылечившихся показали отрицательный результат, их состояние удовлетворительное.
В Самарской области подтверждено 1083 случая заболевания коронавирусом, девять человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
200000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19СамараСамарская областьОбщество
Рекомендуем
Палата интенсивной терапии в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией
Глава Самарской области назвал условия для смягчения ограничений
Сотрудник скорой медицинской помощи перевозит пациента с коронавирусом в больницу в Тегеране, Иран
Власти Ирана заявили, что взяли под контроль ситуацию с COVID-19
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
В Вологодской области в медучреждениях выявили два очага COVID-19
Аэропорт Душанбе
Минкомсвязь сообщила о переносе рейса из Душанбе на четыре дня
Тестирование на коронавирус
В Самарской области от коронавируса вылечились 135 человек
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Белый дом попросил журналистов пресс-пула носить маски
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина
Голикова заявила, что в бюджете хватит средств на меры поддержки
Врач госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В Коми 35 пациентов выздоровели от коронавируса
Женщины на рынке в городе Амман, Иордания
Депутат рассказал, что помогло Иордании избежать вспышки коронавируса
Самара
В Самарской области режим ограничений продлили до 18 мая
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Число случаев коронавируса в Азербайджане выросло до 2693
Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
В мусульманской общине РФ призвали выдавать мигрантам продуктовые наборы
Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков
Киргизия предложила странам СНГ совместно бороться с коронавирусом
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФМБА России
Голикова прокомментировала статью FT о смертности от COVID-19 в России
Автомобили дезинфицируют дороги и тротуары в центре Москвы
МЧС обработало более 6,5 миллиона "квадратов" социально значимых объектов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54РБК: Архангельскую область и Ненецкий автономный округ хотят объединить
08:54В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
08:53В России провели более 5,9 миллиона тестов на коронавирус
08:52В Петербурге двух человек эвакуировали с балкона горящей квартиры
08:51В ЕБРР рассказали, что поможет России преодолеть кризис из-за пандемии
08:47S7 запустит прямой рейс из Владивостока в Анадырь
08:46Цена на нефть марки Brent опустилась до 29,55 доллара за баррель
08:43Временное правительство Боливии ограничило свободу слова
08:37Врач: борьба с COVID-19 пока не ощущается как работа на фронте
08:35Модераторы Facebook получат выплаты за работу с травмирующим контентом
08:34В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
08:32В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
08:32В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
Лента новостейМолния