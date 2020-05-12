В Самарской области 26 пациентов вылечились от коронавируса

САМАРА, 12 мая - РИА Новости. Еще 26 жителей Самарской области, у которых ранее был подтвержден коронавирус, выздоровели, общее число вылечившихся в регионе возросло до 174, сообщил во вторник региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"Двенадцатого мая в Самарской области вылечились 26 пациентов, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 174 человека выздоровели", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, из больниц в Самаре выписали семь человек. Кроме того, выздоровели 19 человек, которые лечились дома.
Последние анализы на коронавирус у всех вылечившихся показали отрицательный результат, их состояние удовлетворительное.
В Самарской области подтверждено 1083 случая заболевания коронавирусом, девять человек скончались.
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