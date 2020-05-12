Ученые оценили возможность существования жизни в соляных рассолах Марса

Ученые предполагают, что черные полосы на этом снимке могут быть потоками жидких соляных рассолов

Ученые предполагают, что черные полосы на этом снимке могут быть потоками жидких соляных рассолов

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Американские ученые смоделировали условия, которые могут существовать в жидких соляных рассолах на поверхности Марса и пришли к выводу, что наличие жизни в них вряд ли возможно. Результаты исследования Американские ученые смоделировали условия, которые могут существовать в жидких соляных рассолах на поверхности Марса и пришли к выводу, что наличие жизни в них вряд ли возможно. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Из-за низких температур и влажности, наличие воды на Марсе невозможно, но соляные рассолы, сохраняющие, при определенных концентрациях, жидкое состояние даже при очень низких температурах, вполне могут существовать на поверхности Красной планеты. При определенных температуре и влажности соли, находящиеся на поверхности планеты, могут начать поглощать воду из атмосферы, образуя соленую жидкость. Ранее камеры фиксировали образование капель соляного раствора на горячей стойке спускаемого аппарата "Феникс".

Американские ученые смоделировали условия на Марсе, чтобы понять, может ли в этих рассолах существовать жизнь и есть ли риск загрязнения марсианских проб микроорганизмами, занесенными с Земли.

"Наша команда изучила конкретные регионы на Марсе, где температуры жидкой воды могли бы позволить размножаться известным наземным организмам, — приводятся в пресс-релизе слова одного из авторов исследования, доктора Алехандро Сото (Alejandro Soto) из Юго-западного исследовательского института. — Мы использовали климатическую информацию как из атмосферных моделей, так и из измерений космических аппаратов. Наша модель предсказывает, где, когда и в течение какого времени рассолы будут стабильными на поверхности и на небольшой глубине под поверхностью Марса".

"Мы проводим эксперименты в Арканзасском университете уже много лет, чтобы изучить типы реакций, протекающие в условиях Марса. На основе лабораторных данных мы можем предсказать, что происходит на поверхности планеты", — объясняет один из авторов исследования, доктор Винсент Шевриер (Vincent Chevrier) из Арканзасского университета.

Результаты моделирования показали, что максимально возможная температура жидких рассолов в сверхсухих условиях Марса составляет около минус 48 градусов Цельсия. Такие температуры возможны лишь на 40 процентах поверхности Марса, но только в течение очень коротких сезонных интервалов, составляющих около двух процентов марсианского года и не более шести часов подряд. В недрах марсианского грунта, на глубине до восьми сантиметров жидкие соляные рассолы могут существовать чуть дольше — в течение 10 процентов марсианского года.

Несмотря на то, что этот диапазон значительно шире, чем считалось ранее, все равно даже самые экстремальные представители земных микроорганизмов не могут выжить при таких низких температурах.

"Это исключает жизнь, в той форме, в какой мы ее знаем", — отмечает Сото.

"Мы показали, что в планетарном масштабе поверхность Марса и неглубокие недра не подходят для наземных организмов, поскольку жидкости там могут образовываться только в редкие моменты времени", — заключает первый автор статьи доктор Эдгар Ривера-Валентин (Edgard Rivera-Valentin) из Инстиута Луны и планет (LPI) США