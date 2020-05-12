Роспотребнадзор готов смягчить требования к салонам красоты

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что глава Роспотребнадзора Анна Попова согласна внести изменения в рекомендации своего ведомства, соблюдение которых на фоне коронавируса открывает предприятиям дорогу к постепенному восстановлению деятельности, сказали в пресс-службе омбудсмена.

Несмотря на отмену с 12 мая режима нерабочих дней в целом по РФ, в ряде регионов страны действует режим самоизоляции и другие ограничения, в частности, не работают парикмахерские и салоны красоты.

"Таков промежуточный итог переговоров со службой, которая отвечает за эпидемиологическую обстановку в стране", - цитирует пресс-служба Титова. В частности, речь идет о требовании к парикмахерским и салонам красоты обеспечить наличие отдельных изолированных кабинетов для каждого обслуживаемого клиента. На недавнем онлайн-совещании представителей отрасли с Титовым этот пункт рекомендаций отмечался как один из самых нереалистичных.

Тогда участники совещания отмечали, что хотят быть с Роспотребнадзором "в одной связке". Они указывали, что индустрия красоты всегда думала о здоровье, и исполняла большую часть нынешних санитарно-эпидемиологических требований: сертификация рабочих мест, дезинфекция помещений и инструментов, ношение перчаток и масок, наличие аптечек.

При этом они просили убрать из рекомендаций ряд пунктов: вместо нормы по оказанию услуг каждому посетителю исключительно в отдельном кабинете Ассоциация предприятий индустрии красоты предлагала разрешить салонам отгораживать рабочие места ширмами или ограничиваться дистанцией в 1,5 метра.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заболевания, свыше 278 тысяч человек скончались. В России общее число выявленных заболевших составляет 232 243 человека, всего скончались от болезни 2 116 человека, выздоровели 43,5 тысячи.