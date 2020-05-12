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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T17:21
https://ria.ru/20200512/1571336427.html
Роспотребнадзор готов смягчить требования к салонам красоты
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570014983_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_5c3888207522dd060b13090de65bf90e.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор готов смягчить требования к салонам красоты

17:18 12.05.2020 (обновлено: 17:21 12.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСалон красоты
Салон красоты
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Салон красоты. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что глава Роспотребнадзора Анна Попова согласна внести изменения в рекомендации своего ведомства, соблюдение которых на фоне коронавируса открывает предприятиям дорогу к постепенному восстановлению деятельности, сказали в пресс-службе омбудсмена.
Несмотря на отмену с 12 мая режима нерабочих дней в целом по РФ, в ряде регионов страны действует режим самоизоляции и другие ограничения, в частности, не работают парикмахерские и салоны красоты.
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"Таков промежуточный итог переговоров со службой, которая отвечает за эпидемиологическую обстановку в стране", - цитирует пресс-служба Титова. В частности, речь идет о требовании к парикмахерским и салонам красоты обеспечить наличие отдельных изолированных кабинетов для каждого обслуживаемого клиента. На недавнем онлайн-совещании представителей отрасли с Титовым этот пункт рекомендаций отмечался как один из самых нереалистичных.
Тогда участники совещания отмечали, что хотят быть с Роспотребнадзором "в одной связке". Они указывали, что индустрия красоты всегда думала о здоровье, и исполняла большую часть нынешних санитарно-эпидемиологических требований: сертификация рабочих мест, дезинфекция помещений и инструментов, ношение перчаток и масок, наличие аптечек.
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При этом они просили убрать из рекомендаций ряд пунктов: вместо нормы по оказанию услуг каждому посетителю исключительно в отдельном кабинете Ассоциация предприятий индустрии красоты предлагала разрешить салонам отгораживать рабочие места ширмами или ограничиваться дистанцией в 1,5 метра.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заболевания, свыше 278 тысяч человек скончались. В России общее число выявленных заболевших составляет 232 243 человека, всего скончались от болезни 2 116 человека, выздоровели 43,5 тысячи.
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