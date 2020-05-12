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2020-05-12T17:17
https://ria.ru/20200512/1571336369.html
Голикова заявила, что в бюджете хватит средств на меры поддержки
https://cdn24.img.ria.ru/images/156382/12/1563821250_0:160:2813:1742_1036x0_80_0_0_2c4cf50ae11cafcec6c57e4f4c51ddda.jpg
РИА Новости

Голикова заявила, что в бюджете хватит средств на меры поддержки

17:17 12.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в бюджете РФ хватит средств на озвученные президентом меры поддержки населения из-за пандемии коронавируса
"Ну, если коротко, то ответ - хватит. Мы очень аккуратно относимся к расходованию тех финансовых ресурсов, которые есть в федеральном бюджете. Понятно, что мы перекомпоновываем свои приоритеты", - сказала она на брифинге в правительстве.
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Голикова отметила, что ограничения не позволяют проводить ранее запланированные мероприятия, соответственно возникает экономия, которая позволяет переориентировать средства федерального бюджета на поддержку населения и экономики.
Вице-премьер добавила, что и те обязательства, что были запланированы в бюджете до кризиса, и меры по поддержке населения, озвученные президентом, будут полностью обеспечены финансово.
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