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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T17:16
https://ria.ru/20200512/1571336331.html
Киргизия предложила странам СНГ совместно бороться с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/154750/25/1547502594_0:346:2910:1982_1036x0_80_0_0_3c625938ecfeda950e526b46f9dd4bc0.jpg
РИА Новости

Киргизия предложила странам СНГ совместно бороться с коронавирусом

17:16 12.05.2020
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков
Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков. Архивное фото
БИШКЕК, 12 мая - РИА Новости. Глава МИД Киргизии Чингиз Айдарбеков предложил странам СНГ совместно бороться с пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Во вторник глава киргизского внешнеполитического ведомства принял участие в Совете министров иностранных дел СНГ в формате видеоконференции. Как сообщили в пресс-службе МИД республики, на заседании состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, были обсуждены ряд аспектов взаимодействия в рамках Содружества и повышения эффективности работы его органов.
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"Министр иностранных дел Айдарбеков в своем выступлении озвучил предложения по принятию совместных усилий в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и ее последствиями. Глава киргизской делегации обратил особое внимание на положение киргизских трудовых мигрантов, оказавшихся в сложной ситуации, и обратился с просьбой оказать им всестороннюю помощь и поддержку", - заявили в пресс-службе.
По данным МИД Киргизии, в ходе встречи руководители внешнеполитических ведомств стран СНГ уделили особое внимание повестке дня предстоящих заседаний Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. В частности, главы МИД одобрили проекты стратегий, включая стратегию по молодежному сотрудничеству, развитию туризма, физической культуры и спорта на 2021-2030 годы.
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"Главы делегаций поддержали предложение Киргизской Республики об объявлении культурной столицей Содружества в 2022 году города Каракол (центр Иссык-Кульской области Киргизии - ред.)", - подчеркнули в пресс-службе МИД.
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