Киргизия предложила странам СНГ совместно бороться с коронавирусом

БИШКЕК, 12 мая - РИА Новости. Глава Глава МИД Киргизии Чингиз Айдарбеков предложил странам СНГ совместно бороться с пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Во вторник глава киргизского внешнеполитического ведомства принял участие в Совете министров иностранных дел СНГ в формате видеоконференции. Как сообщили в пресс-службе МИД республики, на заседании состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, были обсуждены ряд аспектов взаимодействия в рамках Содружества и повышения эффективности работы его органов.

"Министр иностранных дел Айдарбеков в своем выступлении озвучил предложения по принятию совместных усилий в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и ее последствиями. Глава киргизской делегации обратил особое внимание на положение киргизских трудовых мигрантов, оказавшихся в сложной ситуации, и обратился с просьбой оказать им всестороннюю помощь и поддержку", - заявили в пресс-службе.

По данным МИД Киргизии, в ходе встречи руководители внешнеполитических ведомств стран СНГ уделили особое внимание повестке дня предстоящих заседаний Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. В частности, главы МИД одобрили проекты стратегий, включая стратегию по молодежному сотрудничеству, развитию туризма, физической культуры и спорта на 2021-2030 годы.

"Главы делегаций поддержали предложение Киргизской Республики об объявлении культурной столицей Содружества в 2022 году города Каракол (центр Иссык-Кульской области Киргизии - ред.)", - подчеркнули в пресс-службе МИД.