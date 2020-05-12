Попова оценила эффективность ношения масок в борьбе с коронавирусом

"Сегодня совершенно четко доказано, что вирус передается воздушно-капельным путем, и соблюдение дистанции от 1,5 до 2 метров между двумя людьми при ношении маски сокращает, практически сводит до минимума возможность вируса переходить от одного человека к другому", - сказала Попова на брифинге.