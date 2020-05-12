Попова оценила эффективность ношения масок в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Соблюдение социальной дистанции 1,5-2 метра и ношение маски сводит до минимума возможность передачи коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодня совершенно четко доказано, что вирус передается воздушно-капельным путем, и соблюдение дистанции от 1,5 до 2 метров между двумя людьми при ношении маски сокращает, практически сводит до минимума возможность вируса переходить от одного человека к другому", - сказала Попова на брифинге.
Она отметила, что на сегодняшний день почти все регионы России уже приняли решение об обязательном ношении масок.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.