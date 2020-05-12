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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T17:10
https://ria.ru/20200512/1571335998.html
Попова оценила эффективность ношения масок в борьбе с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1d7a0f28edf6d121e8b3b217db83428c.jpg
РИА Новости

Попова оценила эффективность ношения масок в борьбе с коронавирусом

17:10 12.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинские маски. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Соблюдение социальной дистанции 1,5-2 метра и ношение маски сводит до минимума возможность передачи коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодня совершенно четко доказано, что вирус передается воздушно-капельным путем, и соблюдение дистанции от 1,5 до 2 метров между двумя людьми при ношении маски сокращает, практически сводит до минимума возможность вируса переходить от одного человека к другому", - сказала Попова на брифинге.
Она отметила, что на сегодняшний день почти все регионы России уже приняли решение об обязательном ношении масок.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок
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19900225
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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