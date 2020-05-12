Голикова надеется, что летом жизнь наладится

"Мы всегда руководствуемся тем, что если все мы соблюдаем и требования главных санитарных врачей, и требования к своему общежитию... чтобы не заразить наших близких, не допустить какого-то неконтролируемого распространения инфекции. Конечно, если всё это будет соблюдаться, то мы очень надеемся, что летом наша жизнь наладится и мы будем чаще контактировать друг с другом", - сказала Голикова в ответ на вопрос о том, сколько времени потребуется на снятие всех вызванных COVID-19 ограничений.