Голикова надеется, что летом жизнь наладится

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова, говоря о возможных сроках полного выхода из введенного на фоне эпидемии коронавируса режима ограничений, высказала надежду, что летом жизнь россиян наладится - при условии соблюдения всех требований безопасности.
Отвечая на вопросы в ходе брифинга во вторник, она отметила, что эта новая инфекция является незнакомой и дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации не является на 100% предсказуемым.
"Мы всегда руководствуемся тем, что если все мы соблюдаем и требования главных санитарных врачей, и требования к своему общежитию... чтобы не заразить наших близких, не допустить какого-то неконтролируемого распространения инфекции. Конечно, если всё это будет соблюдаться, то мы очень надеемся, что летом наша жизнь наладится и мы будем чаще контактировать друг с другом", - сказала Голикова в ответ на вопрос о том, сколько времени потребуется на снятие всех вызванных COVID-19 ограничений.
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