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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T17:10
https://ria.ru/20200512/1571335944.html
Голикова надеется, что летом жизнь наладится
https://cdn23.img.ria.ru/images/155013/91/1550139145_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_77962c5ba31b17208ff118c736f26dc8.jpg
РИА Новости

Голикова надеется, что летом жизнь наладится

17:10 12.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ. 30 января 2019
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ. 30 января 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова, говоря о возможных сроках полного выхода из введенного на фоне эпидемии коронавируса режима ограничений, высказала надежду, что летом жизнь россиян наладится - при условии соблюдения всех требований безопасности.
Отвечая на вопросы в ходе брифинга во вторник, она отметила, что эта новая инфекция является незнакомой и дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации не является на 100% предсказуемым.
"Мы всегда руководствуемся тем, что если все мы соблюдаем и требования главных санитарных врачей, и требования к своему общежитию... чтобы не заразить наших близких, не допустить какого-то неконтролируемого распространения инфекции. Конечно, если всё это будет соблюдаться, то мы очень надеемся, что летом наша жизнь наладится и мы будем чаще контактировать друг с другом", - сказала Голикова в ответ на вопрос о том, сколько времени потребуется на снятие всех вызванных COVID-19 ограничений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
Популярные комментарии
её жизнь и сейчас налажена...
12 мая, 17:14
vvostsib2015
1620000
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