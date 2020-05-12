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2020-05-12T17:07
https://ria.ru/20200512/1571335720.html
МЧС обработало более 6,5 миллиона "квадратов" социально значимых объектов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571141232_0:203:3072:1931_1036x0_80_0_0_9a3afa63ef730b8654c785d943439c8e.jpg
РИА Новости

МЧС обработало более 6,5 миллиона "квадратов" социально значимых объектов

17:07 12.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобили дезинфицируют дороги и тротуары в центре Москвы
Автомобили дезинфицируют дороги и тротуары в центре Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобили дезинфицируют дороги и тротуары в центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Общая площадь продезинфицированных в регионах России социально значимых объектов уже превысила 6,5 миллиона квадратных метров, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС РФ.
"Силами МЧС проведена специальная санитарная обработка более 6,5 миллиона квадратных метров социально-значимых объектов по всей стране", - сказал собеседник агентства.
По его словам, специальная санитарная обработка также проведена на 3 тысячах объектов социального обслуживания общей площадью порядка 1,5 миллиона квадратных метров. Специальными растворами обработано, кроме того, свыше 16,1 тысячи зданий и сооружений транспортной инфраструктуры на общей площади более 2 миллионов 622 тысяч квадратных метров.
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