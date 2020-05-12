МЧС обработало более 6,5 миллиона "квадратов" социально значимых объектов

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Общая площадь продезинфицированных в регионах России социально значимых объектов уже превысила 6,5 миллиона квадратных метров, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС РФ.

По его словам, специальная санитарная обработка также проведена на 3 тысячах объектов социального обслуживания общей площадью порядка 1,5 миллиона квадратных метров. Специальными растворами обработано, кроме того, свыше 16,1 тысячи зданий и сооружений транспортной инфраструктуры на общей площади более 2 миллионов 622 тысяч квадратных метров.